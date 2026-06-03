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    首頁 > 社會

    騎士變換車道蛇行超車惹議 警調閱監視器將開罰

    2026/06/03 13:16 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣竹東鎮長春路狹窄車多，1名機車騎士任意變換車道超車、蛇行，危險行徑令人捏一把冷汗！警方將查明騎士身分開罰。（圖由竹東分局提供）

    新竹縣竹東鎮長春路狹窄車多，1名機車騎士任意變換車道超車、蛇行，危險行徑令人捏一把冷汗！警方將查明騎士身分開罰。（圖由竹東分局提供）

    新竹縣竹東鎮長春路狹窄車多，卻有1名機車騎士在馬路上，任意變換車道超車、蛇行，嚇得對向用路人緊急閃避，危險行徑令人捏一把冷汗！竹縣警察局竹東分局表示，已調閱相關監視器影像，將在查明車輛及駕駛人身分後，依法舉發。

    有民眾在Threads上貼出1段影片，片中1名男子騎著機車在竹東鎮長春路3段上，原本騎在1輛公車後方，突然變換車道，跨越雙黃線到對向車道超車，行駛過程多次刻意的蛇行。有網友留言「拜託檢舉，蛇行，多處未打方向燈」、「他不是毒駕就是行為藝術家」等。

    竹東分局表示，上述行為已危及其他用路人安全，涉嫌違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第1款「在道路上蛇行或以其他危險方式駕車」規定，可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰。分局已主動調閱相關監視器影像，積極查明車輛及駕駛人身分，並將依法舉發。

    竹東分局呼籲，駕駛人行車應遵守交通規則，勿以危險方式駕駛車輛，以免危及自身及其他用路人安全，警方將持續加強取締重大交通違規行為。

    新竹縣竹東鎮長春路狹窄車多，1名機車騎士任意變換車道超車、蛇行，危險行徑令人捏一把冷汗！警方將查明騎士身分開罰。（圖由竹東分局提供）

    新竹縣竹東鎮長春路狹窄車多，1名機車騎士任意變換車道超車、蛇行，危險行徑令人捏一把冷汗！警方將查明騎士身分開罰。（圖由竹東分局提供）

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