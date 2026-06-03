藍委蘇清泉被訴 屏檢：安泰大火奪9命 涉公益且危害重大

安泰醫院大火奪9命，屏檢認為事涉公益且危害重大，非金錢可彌補。（資料照）

東港安泰醫院大火命走9條人命，醫院創辦人、國民黨籍立委蘇清泉賠償被害人家屬3400多萬元換得緩起訴的處分被撤銷，屏檢重新調查後認為，該案事涉公益且犯罪所生危害重大，非個別被害人金錢賠償所能全盤彌補。

屏檢指出，蘇清泉與胞兄蘇威菘身為安泰醫院負責人與專業管理人，卻長期輕忽消防安全法規，消防管理師郭光志自棄公共安全檢查簽證職守，自2006年起至2023年火災發生前，竟長達10餘年不實申報，刻意隱匿該醫院動力供應中心及增建機房等違章建築事實，致使主管機關無從落實監督，錯失提早預防公安災害關鍵先機，水電設備士鄭承守為安泰醫院專業工務人員，怠於落實其核心業務即用電準則，致重大火災發生，怠忽程度實屬深重。

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屏檢認為，蘇清泉等4人長期漠視公共安全，主觀惡性與怠忽程度重大，經檢察官今年3月間重新勘查現場，發現該醫院大樓間連通違章建築依然存在，關鍵防火間隔持續失效，依過失致死及違建築法規等罪提起公訴後，建請法院應嚴正檢視本案判決前的現場防火安全是否已獲通盤改善，並衡量被告蘇清泉等人是否已展現排除未來危害的具體實績等一切情狀，作出適當量刑判決，以昭公信。

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