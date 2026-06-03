為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    吊詭！吊車司機操作時車尾翹起來受困 送醫傷重不治

    2026/06/03 12:01 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣驚傳重大工安意外，吊車司機操作時車尾翹起來受困傷重不治。（擷取自鄭榮貴臉書）

    嘉義縣驚傳重大工安意外，吊車司機操作時車尾翹起來受困傷重不治。（擷取自鄭榮貴臉書）

    嘉義縣東石鄉日前驚傳一起不幸的工安死亡意外。年約60歲的男性吊車司機，於5月30日下午操作重機具時，疑因車子重心失去平衡致車尾翹起來，司機遭吊勾擊中受困，消防局接獲報案趕抵現場時，男子已無呼吸心跳（OHCA），經緊急送醫搶救後仍宣告不治。

    嘉義縣消防局指出，5月30日下午3時許接獲民眾報案，指稱東石鄉蔦松村發生一起救護案件。消防局立即派遣救護分隊趕往現場，發現為吊車司機發生創傷案件，現場呈現OHCA狀態，救護人員在給予相關急救處置後，火速送往長庚醫院救治。

    消防局呼籲，民眾在操作重機具時，務必將安全放在第一位，並嚴格遵守標準作業程序，以確保人員與設備的安全。

    轄區朴子警分局則表示，5月30日接獲110報案稱東石鄉發生工安意外後，立即派員趕赴現場，發現吊車內有員警及隨後趕到的消防隊員協助將受困司機救出並送醫，不過傷者最終仍因傷勢過重宣告不治。

    警方說，全案已依法報請嘉義地檢署檢察官相驗完畢，至於事故發生的詳細原因與確切死因，仍有待警方與相關單位進一步調查釐清。

    嘉義縣驚傳重大工安意外，吊車司機受困車內。（嘉義縣消防局提供）

    嘉義縣驚傳重大工安意外，吊車司機受困車內。（嘉義縣消防局提供）

    嘉義縣驚傳重大工安意外，吊車司機受困車內。（嘉義縣消防局提供）

    嘉義縣驚傳重大工安意外，吊車司機受困車內。（嘉義縣消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播