吊詭！吊車司機操作時車尾翹起來受困 送醫傷重不治

嘉義縣驚傳重大工安意外，吊車司機操作時車尾翹起來受困傷重不治。（擷取自鄭榮貴臉書）

嘉義縣東石鄉日前驚傳一起不幸的工安死亡意外。年約60歲的男性吊車司機，於5月30日下午操作重機具時，疑因車子重心失去平衡致車尾翹起來，司機遭吊勾擊中受困，消防局接獲報案趕抵現場時，男子已無呼吸心跳（OHCA），經緊急送醫搶救後仍宣告不治。

嘉義縣消防局指出，5月30日下午3時許接獲民眾報案，指稱東石鄉蔦松村發生一起救護案件。消防局立即派遣救護分隊趕往現場，發現為吊車司機發生創傷案件，現場呈現OHCA狀態，救護人員在給予相關急救處置後，火速送往長庚醫院救治。

請繼續往下閱讀...

消防局呼籲，民眾在操作重機具時，務必將安全放在第一位，並嚴格遵守標準作業程序，以確保人員與設備的安全。

轄區朴子警分局則表示，5月30日接獲110報案稱東石鄉發生工安意外後，立即派員趕赴現場，發現吊車內有員警及隨後趕到的消防隊員協助將受困司機救出並送醫，不過傷者最終仍因傷勢過重宣告不治。

警方說，全案已依法報請嘉義地檢署檢察官相驗完畢，至於事故發生的詳細原因與確切死因，仍有待警方與相關單位進一步調查釐清。

嘉義縣驚傳重大工安意外，吊車司機受困車內。（嘉義縣消防局提供）

嘉義縣驚傳重大工安意外，吊車司機受困車內。（嘉義縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法