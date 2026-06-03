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    曾指導運毒案被告滅證被起訴 律師張秉鈞再捲太子集團洗錢案遭拘提

    2026/06/03 12:07 記者吳昇儒／台北報導
    律師張秉鈞（中）捲入太子集團洗錢案被拘提，今日上午送往台北地檢署複訊。（記者吳昇儒攝）

    律師張秉鈞（中）捲入太子集團洗錢案被拘提，今日上午送往台北地檢署複訊。（記者吳昇儒攝）

    檢警偵辦太子集團跨國洗錢案持續向上清查，發現Cigar Vie雪茄館負責人胞兄陳韋志透過「鳳玖企業社」、「彩虹堂國際股份有限公司」等多家公司洗錢。台北地檢署昨指揮刑事局等單位，兵分10路拘提兩公司負責人、員工，其中彩虹堂負責人竟是曾指導毒品案被告滅證的律師張秉鈞。警方今依洗錢等罪將張等6人，移送北檢複訊。

    檢警調查，太子集團首腦陳志創設「OJBK」虛擬貨幣錢包平台連結地下匯兌水房，將海外贓款變現，並製造金流斷點。偵辦人員追出，協助洗錢的陳韋志利用胞弟經營的北市信義區Cigar Vie雪茄館，充當集團地下匯兌水房，安排集團成員在館內交易。

    檢警持續向上追查陳韋志錢包內金流來源，發現「鳳玖企業社」、「彩虹堂國際股份有限公司」多家公司疑以假交易方式進行洗錢，「服務對象」不只太子集團，也幫其他不法集團洗錢。

    台北地檢署昨日指揮刑事局、台北市警察局信義分局， 兵分10路前往「鳳玖」、「彩虹堂」等公司進行搜索，並拘提「彩虹堂」負責人、律師張秉鈞與「鳳玖」公司林姓女負責人及其丈夫、公司員工共6人到案。警詢後，今日依涉犯洗錢等罪，將張秉鈞6人移送地檢署複訊。

    其中涉案的律師張秉鈞於2024年間，就曾利用為毒品走私集團成員陪偵機會，把偵查機密洩漏給未到案的成員，被依犯使犯人隱蔽罪嫌起訴起訴。

    律師張秉鈞（右3）捲入太子集團洗錢案被拘提，今日上午送往台北地檢署複訊。（記者吳昇儒攝）

    律師張秉鈞（右3）捲入太子集團洗錢案被拘提，今日上午送往台北地檢署複訊。（記者吳昇儒攝）

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