新北跨域聯防阻詐23件 挽回民眾1.2億財產

新北市成功阻詐23件不動產申辦案，挽回民眾身家財產達1.2億元。圖為地政事務所加強宣導「地籍異動即時通」服務。（圖由地政局提供）

詐騙集團猖獗，且手段推陳出新，民眾常不慎落入陷阱。新北市地政局結合警察局、地檢署等單位，跨域協力聯防阻詐，守護不動產安全，至今已成功阻止詐騙申辦案23件，挽回民眾身家財產達1.2億元，今年也針對獨居長者建立跨機關預警網絡，有效防範長輩受騙或產權遭不當移轉。

新北市地政局局長汪禮國今（3）日在市政會議以「厚力家在 打造新北不動產守護神盾」為主題進行專案報告。汪禮國表示，新北市地籍異動即時通申辦案件2022年以前合計4萬1352件，2023年至2025年分別是6914件、4萬4690件、9萬8936件，成長逾10倍。

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汪禮國指出，去年起推動「多問一句，守住一個家」私人不動產設定的全面關懷提問機制，並攜手檢警、稅務、銀行、地政士公會、房仲業者建構不動產安全防護網，透過跨機關、跨領域緊密合作，成功攔阻23起詐騙案件，保護民眾資產高達1億2000萬元。

汪禮國強調，台灣進入超高齡社會，地政局與警察局、社會局合作，針對風險最高的獨居長者建立系統標註預警機制，並視需求由社福資源介入關懷，新北市列冊8816名獨居長者，其中有4326人名下擁有不動產，且不動產合計達2萬3184筆，萬一遭詐騙恐損失慘重，截至4月底，地政事務所共通報46件獨居長者不動產移轉或設定案，所幸均未涉及詐騙。

新北市長侯友宜表示，詐騙集團手段越來越高明，近年地政局加強宣導，提高民眾的識詐能力，新北地籍異動即時通申辦件數也是六都第一，並透過跨領域合作，地政事務所第一線人員提高警覺，配合警察局共同關懷、社會局資源介入，有效守護民眾身家財產。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新北市啟動跨域聯防阻詐機制，圖為地政事務所人員進行防詐宣導。（圖由地政局提供）

新北市地政局與社會局合作，針對列冊的獨居長者建立跨機關預警網絡。圖為向長輩宣導示意畫面。（圖由地政局提供）

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