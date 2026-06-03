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    砂石車左轉撞對向騎士差點輾過 網友驚呼「感謝學長不殺之恩」

    2026/06/03 11:52 記者陸運鋒／新北報導
    砂石車左轉時撞上對向機車騎士，騎士只差一步距離就被輾過。（記者陸運鋒翻攝）

    砂石車左轉時撞上對向機車騎士，騎士只差一步距離就被輾過。（記者陸運鋒翻攝）

    砂石車陳姓司機行經新北市新店安和路二段左轉時，撞上對向疾駛而來的劉姓騎士，所幸陳男緊急煞車，劉男僅差一步就被砂石車輾過，警消獲報趕抵時，劉男肢體受到擦挫傷，送醫治療後已無大礙，事故原因仍待釐清。

    此段驚險車禍影片被上傳至社群YouTube「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，網友看了影片後紛紛回應「感謝學長不殺之恩」、「今天可以回家吃晚飯了」、「羊群效應，很多左轉車不禮讓直行」、「覺得自己是直行車有路權就勇往直前」。

    新店警分局調查，砂石車駕駛陳男前日下午5時許，沿新店安和路2段南往北方向行駛，但左轉安業街時，撞擊對向行駛的機車騎士20歲劉男，而事故發生後，所幸陳男第一時間緊急煞車，只差一步距離就輾過劉男。

    警方指出，事故造成劉姓騎士雙腿多處擦挫傷、意識清楚，經送往雙和醫院治療後已無大礙，而現場雙方也無毒、酒駕情事，至於詳細車禍發生原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步釐清。

    砂石車陳姓司機行經新北市新店安和路二段左轉時，撞上對向疾駛而來的劉姓騎士，所幸陳男緊急煞車，劉男才沒被砂石車輾過。（記者陸運鋒翻翻攝）

    砂石車陳姓司機行經新北市新店安和路二段左轉時，撞上對向疾駛而來的劉姓騎士，所幸陳男緊急煞車，劉男才沒被砂石車輾過。（記者陸運鋒翻翻攝）

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