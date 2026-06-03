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    南投男子持鐵鎚、模擬槍搶銀樓 熱心民眾合力制伏 

    2026/06/03 11:58 記者張協昇／南投報導
    許姓男子行搶南投市銀樓鐘錶行遭民眾合力壓制，變裝用假髮掉地上。（圖由民眾提供）

    許姓男子行搶南投市銀樓鐘錶行遭民眾合力壓制，變裝用假髮掉地上。（圖由民眾提供）

    33歲許姓男子疑因積欠債務，昨（2日）晚趁南投市1家銀樓鐘錶行準備關門打烊之際，攜帶鐵鎚、水果刀、模擬槍闖入店內控制銀樓老闆娘行動，將其推入店內並拉下鐵捲門，搜刮店內金飾等財物，惟剛走出銀樓門口，即遭返家的老闆娘兒子與附近見義勇為民眾合力制伏。

    警方調查，許姓男子昨晚8時許頭戴假髮、鴨舌帽、眼鏡及口罩，變裝企圖掩飾身分，並將鐵鎚、手套、水果刀、模擬槍及手電筒等作案工具裝在1個背袋內，趁南投市民族路1家銀樓鐘錶行老闆娘準備關門打烊之際闖入，以手肘勒住老闆娘脖子控制行動，並推入店拉下鐵捲門行搶。

    銀樓老闆娘奮力抵抗，趁許嫌搜刮金飾、鐘表等財物之際，成功掙脫控制並逃出店外大聲呼救，許嫌一走出門口，即遭剛返家的老闆娘兒子，與附近聞訊趕到民眾合力壓制，並通報警方到場處理，銀樓老闆娘抵抗過程中，全身多處擦挫傷，到醫院包紮治療幸無大礙。

    警方初步調查，有詐欺前科的許嫌係南投市人，疑因負債累累，昨晚借酒壯膽，酒後先行觀察該銀樓鐘錶行營業時間及內部動態後伺機行搶，警方訊後將依強盜罪嫌移送南投地檢察署偵辦。

    許姓男子行搶南投市銀樓鐘錶行被捕，警方起出鐵鎚、模擬槍等作案工具。（圖由警方提供）

    許姓男子行搶南投市銀樓鐘錶行被捕，警方起出鐵鎚、模擬槍等作案工具。（圖由警方提供）

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