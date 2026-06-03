「唐三、戴沐白」組團假投資狂捲887萬 刑事局5波鐵腕「滅了史萊克七怪」

檢警歷經5波跨縣市鐵腕搜捕，成功破獲「中二詐團」。（記者黃佳琳翻攝）

中國知名玄幻小說及電視劇《斗羅大陸》主角「唐三」實力強悍，沒想到竟成了現實中詐騙集團的精神指標。原本經營燒烤攤車生意的24歲陳姓男子，接觸網路博弈後轉行當起詐騙車手集團金主，他因沉迷該劇，不僅在組織內以男主角「唐三」自居，更要求葉姓核心控盤首腦化身隊長「戴沐白」，其餘成員則依序用「馬紅俊」、「奧斯卡」等劇中角色作為通訊暱稱企圖躲避查緝，檢警歷經5波跨縣市鐵腕搜捕，成功將這群「中二詐團」在內的20名犯嫌緝捕到案。

刑事局南部打擊犯罪中心指出，陳男為首的詐騙集團分工細膩，長期在通訊社群媒體投放買賣股票等假投資廣告，吸引被害人上鉤後，以話術誘使被害人匯款至指定帳戶下單。

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直到被害人以為獲利想要「出金」提現時，這群「史萊克七怪（小說中角色）」便露出狐狸尾巴，藉故拖延並誆騙必須再繳交「獲利分成」才能拿錢，導致多名投資人血本無歸，專案小組初步清查，全台至少有22人受害，財損高達887萬餘元。

屏東地檢署去年4月間偵辦一起馬來西亞籍詐欺車手案時，赫然發現這組「斗羅大陸」的神祕通聯代號。南打專案小組隨即調閱大數據與監視器影像分析，鎖定這群嫌犯真實身分，從去年4月至今年1月，檢警連續在屏東據點、高雄及台南發動5波大動作拘提，先後逮捕幹部與成員19人。

檢警最後循線在屏東枋寮將靈魂人物「唐三」陳姓金主拘提到案，並起獲詐欺贓款78萬7900元、點鈔機、偽造機車號牌及雙B轎車等證物，全案依涉嫌詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制條例等罪嫌移送法辦。

檢警歷經5波跨縣市鐵腕搜捕，成功破獲「中二詐團」。（記者黃佳琳翻攝）

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