衛生所放射師涉A原民交通補助費 自首繳回犯罪所得

衛生所放射師涉A原民交通補助費，被桃園地檢署起訴。（資料照）

劉姓放射師於桃園市復興區衛生所任職期間，涉嫌利用職務之便侵占原民交通補助費，除了偽造申請人簽名領取，還擅自幫未申請民眾請領，總計詐得36萬9800元，桃園地檢署依貪污治罪條例侵占非公用私有財物及利用職務機會詐取財物等罪嫌起訴，因劉男自首並主動繳回犯罪所得，請法院依法予以減輕或免除其刑。

劉男從2021年1月至2023年1月於復興區衛生所擔任放射師，並負責原住民就醫交通補助費申請核發業務，卻在申請的補助款撥入其帳戶後，未通知申請人前來領取，反以偽造申請人簽名方式侵占入己，約有219筆申請案未如實發給民眾；此外，有民眾就醫後並未申請交通補助費，劉男竟利用職務權限登入系統，自行替前述民眾申請，待補助款撥入他帳戶後，再以偽造申請人簽名或蓋章方式，表示已完成領取。

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起訴指出，劉男以此方式總計詐得36萬9800元，並用以繳交個人貸款及日常支用，劉男在廉詢及偵查中均坦承不諱，且有相關證人證述、申請明細等證物，檢方偵結依貪污治罪條例侵占非公用私有財物、利用職務機會詐取財物及刑法偽造私文書、行使登載不實公文書等罪嫌起訴。

起訴指出，因劉男一行為同時觸犯多罪、屬想像競合，請法院從重依侵占非公用私有財物及利用職務機會詐取財物罪處斷；另，劉男主動至法務部廉政署坦承犯行，並自動繳交全部所得財物，請法院依法減輕或免除其刑。

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