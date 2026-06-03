台北跨年舞台工安意外！樂團主唱施工墜亡 承包商、監工判刑出爐

樂團《救贖方舟》主唱阿利克去年搭建舞台不幸墜落身亡。（翻攝自IG）

2024年台北市政府跨年舞台發生工安意外，阿美族青年、樂團「救贖方舟」主唱拉外阿利克在搭建舞台時，不慎自高度約18公尺的高處墜落，最終送醫宣告不治。檢方認為死者生前未確實使用安全帶等措施，依過失致死等罪起訴活動現場負責人黃俊仁、承攬公司享受娛樂有限公司負責人康曉茹、施工現場負責人李銘傑。台北地院今判黃無罪；康2月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年；李4月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年。可上訴。

2024年12月25日台北市政府招標活動「台北市最High新年城－2025跨年活動」舞台架設施工過程，受雇於承攬廠商享受娛樂公司的拉外阿利克在實施TRUSS結構工程之馬達裝設作業時，因未確實使用背負式安全帶，不慎自高度約18公尺之雷爾架外側墜落，送醫搶救後仍宣告不治。

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「台北市最High新年城－2025跨年活動」由聯利媒體以2950萬元承包後，細部的燈光以及舞台工程、視訊製作交由必應創造公司承攬，必應創造再將其中的TRUSS結構工程交付給星船音響公司承攬，星船再將TRUSS結構工程交付給享受媒體承攬，而拉外阿利克則受雇於享受媒體，負責TRUSS結構工程的馬達裝設作業。

2024年12月25日晚間6時許，阿利克於活動現場，進行TRUSS結構工程的馬達裝設作業，但他並未使用背負式安全帶，並在攀爬雷爾架時不慎從約18公尺高處墜地，經緊急送醫搶救仍休克不治死亡。

事發以後，勞檢處第一時間就予以部分停工，但於2天內便同意復工，當時死者的親友更發文痛批「你們忍心踩著鮮血狂歡？」其親屬也針對此案向台北地檢署提告。後續，此案經研議後，台北市勞檢處依職業安全衛生設施規則、職安法等相關規定，對承包商聯利媒體以及下包廠商星船音響工程個別開罰15萬元。

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