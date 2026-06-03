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    分手後狂寄訊息與轉帳留言騷擾前女友 男子判拘役50天

    2026/06/03 11:44 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉義地院日前依跟騷罪判男方拘役50日，可易科罰金。（資料照）

    嘉義地院日前依跟騷罪判男方拘役50日，可易科罰金。（資料照）

    嘉義一對情侶分手後，當事男方不甘心，除了狂寄58封電子郵件，還以「行動郵局轉帳時，備註留言」功能瘋狂騷擾對方，4個月內達99次之多，更跟蹤至對方租屋處，女方心生恐懼提告，嘉義地院日前依跟蹤騷擾罪判男方拘役50日，可易科罰金。

    簡易判決指出，這對情侶因故於2024年7月中旬分手，男方心生懊悔而欲挽回，竟違背女方意願，展開長達數月的騷擾跟蹤。

    男方於2024年7月中旬起至10月中旬止，除了密集發送大量郵件給女方，傳送「我理解並接受你不想再有瓜葛和在意的決定，一方結束就結束，你認為我恐怖情人也沒事，我不想積極證明了」等文字訊息。

    同一時間，男方更透過「行動郵局轉帳時，備註留言」功能，在4個月內傳送多達99次留言給女方，例如「能買你時間嗎」、「拜託你理我」、「既然你覺得我恐怖情人，承諾原因」、「你知道這樣會使我越來越極端對吧」等充滿情緒拉扯的字眼，企圖強迫已將他封鎖的女方觀看訊息。

    判決書表示，男方更在此期間，將騷擾行為延伸至實體生活，前往女方租屋處外守候，甚至以身體強行阻攔欲外出的女方，女方脫身後，男方轉而攔下其室友，不斷逼問女方行蹤，並尾隨女方至附近超商強塞紙條。數日後，男子再度前往該處，用膠帶將裝有1萬元現金、寫著交易餘額的直式信封，黏貼在女方停放的腳踏車車頭上。

    法院審理後，認為男方因無法放下情感，不知自我克制情緒及理性尊重他人，致使女方承受巨大心理壓力與精神痛苦，因此心生畏怖，足以影響日常生活及社交活動，審酌男方坦承客觀犯行等，依跟蹤騷擾罪量處男子拘役50日，如易科罰金，以1千元折算1日。

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