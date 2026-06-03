警政署今年採購4萬5千劑唾液快篩試劑 蘇巧慧擔憂數量不夠

立委蘇巧慧質疑毒品快篩試劑數量是否足夠。（記者王冠仁翻攝）

由於毒駕事件造成傷亡頻傳，立法院內政委員會今天邀相關部會首長進行「因應新興毒品氾濫導致毒駕案件飆升，如何強化執法量能及防制策略」進行專題報告」。民進黨立委蘇巧慧質詢時提到唾液快篩試劑的數量，去年採購1萬2千多劑，抓到8千多件，今年只有採購4萬5千劑，但1至4月已經取締4千多件，擔心數量不夠員警使用。

蘇巧慧說，自從開始取締毒駕以後，113年只有2千6百多件，去年11月讓員警使用唾液快篩試劑以後，飆升到8659件，今年1至4個月也有取締4725件。至於唾液快篩試劑的數量，去年採購1萬2千多劑，抓到8千多件，但今年只有採購4萬5千劑，這樣的數量足夠嗎？

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對此，警政署長張榮興說，針對唾液快篩試劑的數量，各縣市警察局是可以臨時進行增購；至於警方統一採購的4萬5千劑唾液快篩試劑，會依照各縣市的人口數、案件數等地方特性來進行配發。

蘇巧慧也提到，雖然毒駕零容忍，但加強取締毒駕確實會對第一線員警造成負擔，尤其毒駕者更可能會危害員警安全，她希望警政署能夠給員警足夠的保護。尤其現在夏季來臨，她也要求警政署應提供相關防暑、防熱等相關設備，減輕員警的負擔。

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