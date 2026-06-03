尾隨妙齡女搭訕還謊稱是住戶 遭警識破竟咬傷派出所副所長

周嫌尾隨妙齡女後，還出嘴咬傷派出所副所長，隨即遭到壓制逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

新北市永和區一名趙姓男子在買早餐時，見一名妙齡女子年輕貌美，竟尾隨到至其住家社區搭訕，趙男被拒絕後仍不死心，竟強行進入社區，嚇得女子告知警衛報案，警方趕抵時，趙男不但企圖落跑，還咬傷派出所周姓副所長，隨即遭到壓制逮捕送辦，檢方複訊後聲押獲准。

永和警分局調查，身材魁梧的36歲趙嫌近期才因恐嚇前妻挨告，他在昨天早上8時許，步行經過永和區秀朗二段時，看見一名20多歲清秀女子正在買早餐，因想搭訕竟一路尾隨200公尺至女子住家社區，並上前搭訕「想跟妳認識做朋友」，但女子拒絕後，趙嫌仍強行推開大門進入社區，嚇得女子跑到警衛室報案。

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據知，轄區秀朗派出所員警到場後，趙嫌還謊稱是社區住戶，隨即被警方識破，而趙嫌見事跡敗露直接拔腿狂奔，仍被追上前的警方被攔下，未料趙嫌突然暴走竟揮拳，並出嘴咬傷周姓副所長左手臂，造成周員手臂瘀傷破皮，隨後在場及支援警力壓制逮捕。

據查，趙嫌帶回偵辦時極度不配合，還在派出所內大吼大叫，供稱自己喝了混酒還在宿醉，不承認自己尾隨女子，面對警方詢問也答非所問，警詢後依妨害公務、傷害及跟蹤騷擾防治法等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後聲押獲准。

警方指出，依刑法135條規定，對於公務員依法執行職務時，施強暴、脅迫者，行為人將處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。

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