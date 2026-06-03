台中大學生尬「龜速神功」騎慢大賽……時速超過20就出局

台中市第二分局昨天在台體大舉辦趣味競賽，以比慢的方式，向大學生宣導交安觀念。（圖由警方提供）

台中市北區有3所大學，大學生騎車比例相對高，因車速過快衍生的交通事故也頻傳，轄區第二分局2日特地到國立台灣體育運動大學舉辦「龜速神功-機車慢騎趣味競賽」活動，祭出移動式測速照相機，只要參賽者時速超過20公里就失格，只見學生們拚慢前行，樣態百出直說「真的不容易」，場面逗趣也達到宣導效果。

該競賽共設置「方形路口慢騎挑戰」及「ㄇ字形結合上下坡路段挑戰」2大關卡，選手必須在指定路線內以最慢速度前進，同時維持車身平衡，只要腳落地或車輪壓線，就會遭到扣秒處分，最後以2關累積完成時間計算成績，騎得最久的人才是冠軍，只是看似簡單慢速前進，實際上卻是技術大考驗，有學生幾乎以步行速度緩慢移動，車身左右晃動宛如在走鋼索，也有人神情淡定，穩穩控制油門與重心，展現高超低速操控技巧。

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每當有人差點失去平衡，現場便爆出驚呼聲，若不慎壓線或腳落地，更是引來一陣惋惜，警方同時架設移動式測速照相設備，只要時速超過20公里就被「拍照出局」，不少學生一邊緊盯前方路線，一邊偷偷留意速度表，深怕功虧一簣，同學們笑稱：「第一次這麼怕騎太快！」、「原來騎慢比騎快還困難！」

第二分局長王國峯表示，「十次車禍九次快，一次心不在。」希望透過宣導與體驗活動，讓學生了解超速行駛危險性，建立遵守速限、減速慢行及防禦駕駛的正確觀念，另也提醒用路人遵守交通規則、行經路口減速慢行並停讓行人，營造更安全用路環境。

警方也在現場向大學生宣導交安觀念。（圖由警方提供）

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