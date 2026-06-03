砲轟前中將張延廷「垃圾」挨告 導演汪怡昕不起訴

《國際橋牌社》導演汪怡昕在臉書發文批評張延廷等6位經常上政論節目的國軍退役高官，指其言行，讓其他勤懇愛國的軍人同袍、學弟妹們莫名被牽連抹黑、看不起挨告獲不起訴。（資料照）

國際橋牌社導演汪怡昕年初在臉書發文指出，前中將張延廷等6名常上政論節目退役軍官是「對不起同袍弟兄」、「垃圾」。張延廷得知後，對汪提公然侮辱告訴。台北地檢署調查後認為，張為軍政領域的公眾人物，且汪評論內容涉及公共事務，其言論以非侵害張延廷名譽為唯一目的，予以不起訴處分。

今年1月4日，汪怡昕在臉書發文批評張延廷等6位經常上政論節目的國軍退役高官，指其言行，讓其他勤懇愛國的軍人同袍、學弟妹們莫名被牽連抹黑、看不起。

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更砲轟「怎麼換飯吃都行，但忘自己曾為軍人發誓效忠國家，轉而為敵張目的，就是垃圾，這種人對不起的不止是國家，真正對不起的是，大部分勤勤懇懇忠於國家義務的軍人同袍弟兄！」張延廷隔日接獲友人轉知後，決定報警對汪提出告訴。

檢察官認為，汪是張延廷等人過往軍事議題的公開言論進行主觀評論，並非以侵害張名譽為唯一目的，其言論固然對張屬於負面評價，但張過往擔任國軍重要公職，且亦有新聞節目中受訪，為相關軍政領域的公眾人物，對於他人就涉及該領域的事務意見表達，應有更高的忍受度，加上張能藉由媒體及自身在軍政領域的影響力，對汪的言論進行反駁。

檢察官認定，汪怡昕的言論非以侵害張延廷名譽為目的，審酌言論自由與名譽權基本權衝突後，難認定汪有公然侮辱罪責；且查無其他積極證據證明汪有公然侮辱犯行，罪嫌不足予以不起訴處分。

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