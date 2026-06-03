男子闖入豐原店家行竊 警方鎖定嫌疑人

男子闖入豐原火車站附近的店家行竊，並偷走機車置物箱內的側背包，民眾po網提醒其他民眾注意。（擷取自Threads）

台中市豐原火車站附近店家，昨天下午遭一名男子入內行竊，民眾將作案男子的身影po網，提醒民眾注意；豐原警分局今天表示，昨天晚上接獲民眾報案，已鎖定特定犯罪嫌疑人，正積極追緝中，務求儘速偵破案件，以維護民眾財產安全。

豐原警分局頂街派出所表示，昨天晚上8時22分接獲民眾報案指稱，其放置於店內及機車置物空間內的財物遭人竊取，警方受理後立即展開調查，經調閱店家監視器畫面發現，昨天下午2時30分左右，一名男子徒步由店家後門進入，竊取店內皮夾1個，隨後再由後門離開，並翻開被害人停放於店外機車置物廂，竊取側背包1個，全案財損金額約3400元。

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警方依竊盜罪偵辦，目前已鎖定特定犯罪嫌疑人，正積極追緝中。頂街派出所所長張竣凱呼籲，民眾應妥善保管隨身財物及貴重物品，避免將重要物品置於無人看管或容易遭竊之處所，如發現可疑人士或異常情事，應立即保全相關證據，並撥打110報案，警方將迅速到場查處，全力維護轄內治安。

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