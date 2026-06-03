「零用錢給了又拿回去」父未盡養育責任 法院准兒免扶養

苗栗地方法院認阿勇自兒子年幼時至成年幾無承擔保護教養責任，若現由兒子負擔扶養阿勇義務，顯失公平。（資料照）

苗栗56歲男子阿勇（化名），離婚後未對兒子盡養育之責，兒子成年後向法院聲請免除他對阿勇的扶養義務，並指出他「給了零用錢還會要回去，甚至還會跟他借錢」，阿勇雖稱有匯扶養費給前妻，但苗栗地方法院查無相關紀錄，判准兒子免除對阿勇的扶養義務。

阿勇的兒子主張，自幼父母離異，他在成長過程中，均由母親承擔生活起居及教育費用，父親未關心他的生活，雖偶爾會給他零用錢，但會藉故要求返還，甚至還向他借錢。父親曾申請低收入戶證明，要他扶養，依法聲請免除扶養義務。

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阿勇則稱，當時是裁判離婚，當時法官說我不用付扶養費，只要記得去探視兒子，他每次去探視都有給零用錢。但他因為生意週轉才需要跟兒子借錢，之後也有歸還。此外，前妻如果有任何需求，他也會另外匯錢給前妻，他在兒子國小到國中期間，有陸續匯款給前妻。

阿勇的前妻則證稱，離婚之後阿勇沒有給扶養費，也沒有匯款給她，阿勇大約每年過年會來探望聲請人一次。且法官調取阿勇前妻之銀行帳戶往來資料，阿勇也未能提出其所謂的匯款資料，認阿勇所言難以採信。

法官依相關證據，認阿勇自兒子年幼時至成年幾無承擔保護教養責任，若現由兒子負擔扶養阿勇義務，顯失公平。兒子請求免除對阿勇之扶養義務，洵屬有據，應予准許。

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