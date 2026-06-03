國小女童上性平教育揭遭猥褻 狼繼父下場曝

國小女童上性平教育，勇敢揭發繼父猥褻惡 行。（情境照）

彰化一名就讀國小的女童，多次遭繼父性侵害，女童告訴媽媽，媽媽並未處理，直到學校進行性平教育宣導，她鼓起勇氣揭發繼父惡行。該案經彰化地院審理，法官審酌繼父身為家庭成員卻違背信任、嚴重戕害兒童身心，依累犯加重，判處有期徒刑2年6個月。

判決指出，被告是女童的繼父，案發時女童尚在就讀國小，她與父母同住，晚上睡在一起，女童說，繼父在住處房間內，先隔著褲子以手撫摸其陰部，接著要求她自行脫褲後繼續撫摸，最後還趴在A女身上親吻其嘴巴。

女童事後向母親提及此事，但未立即報案。直到2年後女童就讀的小學進行性平教育宣導時，她才鼓起勇氣向老師透露遭繼父猥褻的經過，經校方通報後才曝光。

繼父矢口否認任何猥褻行為，辯稱自己不可能做出此等事，且當時有其他家人同睡，不可能獨處犯案。

法官認為，女童在警詢及偵訊時的陳述具體且符合其年齡，用語自然，未見矛盾或猶豫，應屬親身經歷的真實描述。法院並指出多項補強證據，包括女童案發當晚即向母親哭訴、學校性平宣導後的自然揭露過程，足以認定被告確實對女童實施猥褻行為。法院考量被告犯罪動機、手段、所造成危害、犯後始終否認且未賠償道歉的態度，以及被告智識程度、家庭狀況、被害人意見等一切情狀，判處有期徒刑2年6個月。

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