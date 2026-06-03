省道、國道ㄧ路蛇行、衝撞警車 下場出爐

開無掛牌小貨車，一路衝撞警車、蛇行，跑了30多公里，謝姓男子在國道3號被警方圍捕。（資料照）

南投縣有毒品等前科的謝姓男子，開未掛牌小貨車，在136縣道國姓路段被警方攔查未停，隨後上國6轉國3，ㄧ路衝撞警車，擦撞多部汽車，猶如警匪電影情節，奔逃30多公里，草屯與埔里警方合力在國道3號攔截制伏。南投地院將他以駕駛動力交通工具妨害公務執行罪等罪名，判刑1年5個月。

33歲謝姓男子，今年3月14日上午駕駛未懸掛車牌的小貨車，行經國姓鄉136縣道時，民眾發現他蛇行、沒有懸掛車牌報警，員警開巡邏車到場攔查。

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謝男先假意停車後，隨即踩油門加速逃逸，沿途蛇行、闖紅燈，先沿台14線往埔里，接著上國道6號，再從北山下交流道接台14線，重新上國6，埔里警方除出動機車和汽車，也通報草屯警方在台14線草屯段攔截。

謝男沿途不斷衝撞埔里和草屯警車，即使在國6隧道內仍不顧危險撞擊警車，還將警車的後視鏡撞斷，埔里、草屯警方汽、機車攔截，終於在國道三號南向214.9公里處圍捕到謝男。

謝男有毒品等多項前科，南投地院法官審酌謝男無視員警執法的公權力，駕車以強暴手段妨害公務執行，並公然在道路上危險駕車，嚴重危害公眾往來的安全，更造成警車及民眾車輛毀壞，雖坦承犯行但沒有尚賠償警車修復費用，因此以駕駛動力交通工具妨害公務執行罪等罪名，判刑1年5個月。

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草屯巡邏車被謝男衝撞嚴重毀損，仍一路緊追上國道。（資料照）

警用機車擋在小貨車前方，後方巡邏車阻攔，終於讓謝男停下。（資料照）

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