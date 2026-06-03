國3北向大溪入口匝道貨櫃車翻覆 車頭、貨櫃分離駕駛受困車內

桃園市台66線有聯結車失控翻覆，消防人員進行救援，將受困駕駛送醫。（記者李容萍翻攝）

桃園市台66線大溪27公里東向往國道3號北向匝道入口，今（3）日上午6點34分發生1輛聯結車失控擦撞內側護欄翻覆事故，造成車頭、貨櫃分離，駕駛受困車內，情況一庋危急。

桃園市消防局獲報調派消防人員21名、消防車7輛、救護車2輛前往救援，到達現場為1輛聯結車事故，車頭與其貨櫃脫節，車頭側翻於路面，年約60歲駕駛受困車內，消防人員使用破壞器材協助脫困，經檢傷其左腳些許擦傷及壓傷，意識清楚，救護人員給予清洗傷口、包紮等救護處置後，由平鎮分隊救護車送往國軍桃園總醫院治療。

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從高速公路局1968即時路況監視器畫面，可見該輛聯結貨車的車頭和貨櫃分離，由於是大型載重車，處理時間可能較長，國3北向大溪入口匝道封閉全線，進行吊掛作業，建議用路人改道。

高公局北區養護工程分局呼籲，行駛高速公路務必保持專注、謹慎駕駛，切勿分心或疲勞駕車，如遇突發狀況才能及時反應、降低事故發生風險。

桃園市台66線有聯結車失控翻覆，消防人員進行救援，將受困駕駛送醫。（記者李容萍翻攝）

桃園市台66線有聯結車失控翻覆，車頭、貨櫃分離，駕駛受困送醫。（記者李容萍翻攝）

桃園市台66線有聯結車失控翻覆，車頭、貨櫃分離，駕駛受困送醫。（民眾提供）

桃園市台66線有聯結車失控翻覆，現場拖吊車進行拖吊作業。（取材高速公路局即時影像）

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