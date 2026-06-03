癌末男沉溺毒癮家暴敗產 法官裁准妻兒5人免扶養

長期沉溺毒癮家暴敗產，法官裁准妻兒五人免養癌末毒蟲父。（資料照）

新竹張姓男子婚後長期吸毒、家暴，從不曾照護妻子與4個孩子，敗光家產還入監服刑，結果日前被診斷出癌末，妻兒5人向法官痛陳張男拋妻棄子的不堪往事，新竹地院認定張男未善盡其身為人夫、人父照顧職責，裁准免除妻兒5人的扶養義務。

陳女說，先生張男雖與年幼子女4人同住，然長期吸食毒品，生活作息顛倒，經常處於昏睡狀態，工作極不穩定，收入不足以維持自身生活，更遑論負擔家庭生計，亦未實際照顧子女4人。

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87年左右，夫妻曾一起購買房屋，並約定共同負擔房貸。然張男無法持續繳納其應負擔貸款，終至房屋遭銀行拍賣，家庭因此蒙受重大財產損失。

此外，張男買車卻無法如期繳納車貸，銀行就擔任保證人的她薪資聲請強制扣薪。張男長期未盡其基本經濟責任，相關法律與經濟後果，卻皆由妻一人承擔。

張男因沉溺毒癮，經常對她家暴。於88年間，張男曾在神智不清情形下，到她上班處所喧鬧滋事，並以將對娘家親屬不利為要脅，藉此恐嚇、索取金錢，致使她長期處於恐懼之中卻不敢離婚，造成她極大精神痛苦與羞辱。

100年間張男情緒失控，持刀追殺她成傷。後來張男因毒品案件入獄服刑，多年來對妻兒不聞不問，形同陌生人，是若強令妻兒5人負擔對其扶養義務，顯失公平。

法官調查，59歲的張男經診斷罹患下咽癌第四期，且他在4個孩子成長過程中，及其與妻子的婚姻、家庭生活中，沉溺毒癮而長期缺席，顯然未善盡其身為人夫、人父照顧職責，且情節重大，若仍命妻兒5人應負擔對其扶養義務，顯違事理公平。因此裁定准許免除5人扶養義務。

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