女獸醫師戀上人夫停車場接吻狂愛撫 元配氣炸提告結果出爐

一名人夫出軌女獸醫，兩人多次約會，還在車上接吻、愛撫，元配得知氣炸對女獸醫提告求償70萬元，台中地院判陪25萬元。（記者陳建志攝）

一名人夫偷吃女獸醫師，兩人不但到麥當勞、餐廳約會，還在停車場激吻、愛撫，小三還會寫卡片、送禮物，元配得知不但和先生鬧翻離婚，也對小三提告侵害配偶權，求償70萬元，這名女獸醫師坦承和人夫有親密行為，但辯稱是長官不敢得罪才配合，但法官不採信，判決應賠元配25萬元。

判決指出，一名人妻指控，2019年和先生結婚，先生卻在2023年12月起出軌一名女獸醫師，這名小三不但寫卡片還送禮物，2024年7月至9月間，兩人多次前往麥當勞、肯德基約會，期間多次牽手、互拍屁股，還在車內擁抱、接吻。

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人妻指控，2024年 10月24日在雲林一家餐廳附近停車場，2人在先生車內互相撫摸、觸碰私密部位及親吻，因兩人出軌的行為造成她和先生撕破臉，在2025年2月離婚，不滿小三破壞她的家庭，向她提告侵害配偶權，求償70萬元。

台中地院審理時，女獸醫師坦承確實有在速食店、餐廳、旅館和人夫發生親密行為，但兩人未交往，並說在人夫想要和她發生性行為時嚴正拒絕，強調人夫是他長官，又是行業前輩，因不敢得罪，才會在考量自身前途下，與她發生親密行為。

台中地院檢視相關證據，女獸醫師坦承，2024年 10月在雲林一家餐廳附近停車場，人夫在車內將手伸進她衣服內，觸摸胸部及親吻臉頰，自己也反過來玩弄人夫生殖器；同年10月27日晚上在女獸醫師住宿的酒店停車場，與人夫在車內擁抱及親吻，結束後回到房間繼續擁抱和親吻行為。

法官認為，女獸醫師與人夫的行為已逾越社會一般通念所能容忍的男女往來分際，破壞人妻婚姻幸福，侵害配偶身分法益重大，審酌擔任獸醫師，月薪約6萬元，以及對人妻所造成的精神痛苦，判決應賠25萬元，可上訴。

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