為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中市豐原警分局轄區 1至4月假投資詐騙財損近億元

    2026/06/03 08:36 記者歐素美／台中報導
    豐原警分局長謝建國（左）表示，今年1至4月受理轄區假投資詐騙案件達42件，財損高達9543萬元，為財損最嚴重的詐騙類型！（民眾提供）

    豐原警分局長謝建國（左）表示，今年1至4月受理轄區假投資詐騙案件達42件，財損高達9543萬元，為財損最嚴重的詐騙類型！（民眾提供）

    台中市豐原警分局統計，今年1至4月受理假投資詐騙案件達42件，財損高達9543萬元，為財損最嚴重的詐騙類型！

    豐原警分局長謝建國昨接受廣播電台台中台「945會客室」節目專訪指出，近年詐騙手法不斷翻新，警方透過案例分析與數據統計，鎖定「高發詐騙類型」加強宣導。

    他表示，目前民眾最常遇到的前三大詐騙案類，分別為網路購物詐騙、假投資詐騙及假交友（投資詐財）詐騙。經統計，今年1至4月，豐原警分局受理網路購物詐騙106件，財損705萬元；假投資詐騙42件，財損9543萬元；假交友投資詐騙24件，財損5929萬元。

    其中，網路購物詐騙與民眾生活最密切，警方分析常見手法，包括「實名認證」、「金流驗證」、「派對模式」、「無卡提款」及「TWQR掃碼」等詐騙話術，提醒民眾提高警覺。

    針對假交友投資詐騙，警方也提出「不點擊不明連結、不私下轉往私訊交易、未見面前不進行任何資金往來」等防詐三原則。

    謝建國呼籲民眾，只要涉及要求點擊連結、操作網銀或ATM，或要求匯款轉帳，都應先冷靜查證，如有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播