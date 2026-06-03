台中市豐原警分局轄區 1至4月假投資詐騙財損近億元

豐原警分局長謝建國（左）表示，今年1至4月受理轄區假投資詐騙案件達42件，財損高達9543萬元，為財損最嚴重的詐騙類型！（民眾提供）

台中市豐原警分局統計，今年1至4月受理假投資詐騙案件達42件，財損高達9543萬元，為財損最嚴重的詐騙類型！

豐原警分局長謝建國昨接受廣播電台台中台「945會客室」節目專訪指出，近年詐騙手法不斷翻新，警方透過案例分析與數據統計，鎖定「高發詐騙類型」加強宣導。

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他表示，目前民眾最常遇到的前三大詐騙案類，分別為網路購物詐騙、假投資詐騙及假交友（投資詐財）詐騙。經統計，今年1至4月，豐原警分局受理網路購物詐騙106件，財損705萬元；假投資詐騙42件，財損9543萬元；假交友投資詐騙24件，財損5929萬元。

其中，網路購物詐騙與民眾生活最密切，警方分析常見手法，包括「實名認證」、「金流驗證」、「派對模式」、「無卡提款」及「TWQR掃碼」等詐騙話術，提醒民眾提高警覺。

針對假交友投資詐騙，警方也提出「不點擊不明連結、不私下轉往私訊交易、未見面前不進行任何資金往來」等防詐三原則。

謝建國呼籲民眾，只要涉及要求點擊連結、操作網銀或ATM，或要求匯款轉帳，都應先冷靜查證，如有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案。

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