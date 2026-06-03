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    首頁 > 社會

    高雄男逆向擦撞2車 毒測驗出陽性還被搜出毒品送辦

    2026/06/03 08:08 記者黃良傑／高雄報導
    高雄毒駕男逆向擦撞2車，面臨最高近20萬元罰款。（民眾提供）

    高雄毒駕男逆向擦撞2車，面臨最高近20萬元罰款。（民眾提供）

    高雄市三民區大昌二路今（3）日凌晨0時30分許，發生一起交通事故，34歲林姓男子駕駛轎車北向南行駛，逆向擦撞停放於路旁的2輛轎車，警方對他毒測呈陽性反應，立刻逮捕並溯源追查毒品來源。

    警方獲報到場處理時，不僅查出林男涉嫌毒駕，同時查獲他持有電子菸主機（內含依托咪酯菸油）1組、第三級毒品卡西酮毒品咖啡包5包，對林男使用唾液毒品快篩試劑進行檢測，結果呈毒品陽性反應，所幸擦撞車禍無人傷亡。

    警方初步研判林男駕駛車輛未注意車前狀況、無照駕駛、不依規定駛入來車道且有毒駕情形，全案依違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪移送偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押。

    警方表示，林男還涉及無照駕駛，處新臺幣3萬6000元以上6萬元以下罰鍰，吊扣其駕駛執照1至2年、扣繳汽車牌照；另因不依規定駛入來車道，再處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。

    毒駕的部分可依道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款，處新臺幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並均當場移置保管該汽車及吊扣其駕駛執照1至2年。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查扣毒品、電子煙。（民眾提供）

    警方查扣毒品、電子煙。（民眾提供）

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