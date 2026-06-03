21歲夫妻攜女躲詐團雙亡 中市議員謝志忠籲加重刑責：應納「詐騙致死罪」

女嬰仍在童綜合醫院住院觀察。（記者張軒哲攝）

新北市一對21歲張姓年輕夫妻因捲入詐騙集團，日前陳屍台中梧棲租屋處主臥室，4個多月大的女嬰於客房被發現時生命跡象穩定，奇蹟生還，台中市議員謝志忠今日表示，又是一個因為詐騙，而發生的悲劇，跟豐原一家五口命案是一樣的，遺憾的事情一再發生！

這對年輕夫妻女方與前夫育有一子，因前夫吸毒入獄，孩子送養，之後嫁給張男，兩人產下一子，因照護疏失夭折，女嬰是第3胎，據了解，張男疑因缺錢養家，遭詐騙集團誘惑利用，夫妻帶著女兒至台中躲避詐團，卻險些釀成3命，女嬰仍在童綜合醫院住院觀察。

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謝志忠表示，亂世要用重刑，詐騙已經是台灣的國安問題，嚴重影響台灣人民的生活安全，根本就是組織犯罪，一定要加重刑責，再次呼籲，應該要把「加重結果犯」納入「詐騙致死」，讓詐騙集團付出應該的法律代價。

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