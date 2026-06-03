為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    21歲夫妻攜女躲詐團雙亡 中市議員謝志忠籲加重刑責：應納「詐騙致死罪」

    2026/06/03 07:57 記者張軒哲／台中報導
    女嬰仍在童綜合醫院住院觀察。（記者張軒哲攝）

    女嬰仍在童綜合醫院住院觀察。（記者張軒哲攝）

    新北市一對21歲張姓年輕夫妻因捲入詐騙集團，日前陳屍台中梧棲租屋處主臥室，4個多月大的女嬰於客房被發現時生命跡象穩定，奇蹟生還，台中市議員謝志忠今日表示，又是一個因為詐騙，而發生的悲劇，跟豐原一家五口命案是一樣的，遺憾的事情一再發生！

    這對年輕夫妻女方與前夫育有一子，因前夫吸毒入獄，孩子送養，之後嫁給張男，兩人產下一子，因照護疏失夭折，女嬰是第3胎，據了解，張男疑因缺錢養家，遭詐騙集團誘惑利用，夫妻帶著女兒至台中躲避詐團，卻險些釀成3命，女嬰仍在童綜合醫院住院觀察。

    謝志忠表示，亂世要用重刑，詐騙已經是台灣的國安問題，嚴重影響台灣人民的生活安全，根本就是組織犯罪，一定要加重刑責，再次呼籲，應該要把「加重結果犯」納入「詐騙致死」，讓詐騙集團付出應該的法律代價。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播