新竹陳男發現小王與妻子激情對話憤而提告 獲賠15萬元

小王「要拿下妳小菊花的第一次，內射OK？」出軌人妻竟回「吃飯做愛放鬆一下，再回去當好媽媽」！（情境照）

新竹陳姓男子發現妻子與小王的激情對話，包括「做愛的時候放開一點，在我面前越蕩越好」、「我要拿下妳的小菊花的第一次，基於妳MC，那天內射OK嗎？」妻子竟回「週三那天吃飯做愛放鬆一下，再回去當好媽媽」，陳男氣炸向小王求償30萬元，新竹地院判賠15萬。

106年結婚的陳男說，112年11月發現妻子手機與許男對話，許男：「不用拋棄自尊，你只要做愛的時候放開一點，在我面前越蕩越好」、「好想妳，好想看見妳現在的裸體」、「其他就是，我要用小玩具讓你一直舒服，然後抱著妳接吻，還要拿下妳的小菊花的第一次，主要是這樣，那基於妳MC的時間，那天內射是OK的…所以做愛的要求可以嗎？」

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妻子表示「可以，反正那天就…那我這禮拜好好保養一下，讓你摸嫩嫩的」、「週三那天吃飯做愛放鬆一下，再回去當好媽媽」。

事後夫妻雙方家人針對此事召開協調會，妻子對婚外情一事並不否認。陳男憤而向許男提告求償30萬元。

事後許男聲稱遭陳男妻子設計陷害，然而並未拿出證據，因此法官不予採信，最後判許男需賠償15萬元。

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