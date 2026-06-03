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    首頁 > 社會

    闖前女友房間恐嚇點燃汽油同歸於盡 恐怖情人從重改判5年半

    2026/06/03 07:14 記者鮑建信／高雄報導
    戴男涉嫌闖入前女友房間反鎖，朝自己身上潑灑汽油，並欲點燃同歸於盡，被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

    戴男涉嫌闖入前女友房間反鎖，朝自己身上潑灑汽油，並欲點燃同歸於盡，被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

    高市戴姓男子不滿同居女友分手，涉嫌持西瓜刀到她住處要脅，並持裝有汽油的保特瓶和打火機，衝入房間反鎖意圖點燃，所幸被其家人壓制，並被高等法院高雄分院依殺人未遂罪，判處有期徒刑5年6月。

    判決書指出，2025年7月間，被告戴男與同居女友小芳（化名）分手後，因而懷恨在心，乃於9月9日上午，涉嫌攜帶西瓜刀，前往她位於小港區住處要脅，並在同月15日，持打火機和裝有汽油的保特瓶，到她工作地點恐嚇。

    9月24日晚上11點多，戴男又攜帶西瓜刀、打火機及內有汽油的保特瓶等物，涉嫌擅自闖入小芳2樓房間，並將門反鎖後，將汽油往自己身潑灑，再著手按壓打火機數下，欲與她同歸於盡。

    由於小芳大聲呼喊求助，家人先後察覺有異，火速前開房間外，發現房門遭上鎖，強行破門進入，合力將戴男壓制，並帶小芳到浴室灌洗，始免於難。

    高雄地檢署依殺人未遂罪起訴，但地院認定沒有殺人犯意，改依強制罪判刑2年6月，檢方不服上訴後，高雄高分院逆轉，改依殺人未遂罪，從重改判5年半，仍可上訴。

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