中檢打詐查扣LEXUS LM、勞力士 拍賣變價進帳1123萬

行政執行署台中分署今天舉辦變價拍賣會，現場有多輛賓士、LEXUS汽車拍賣。（中檢提供）

台中地檢署檢察官林芳瑜、賴謝銓偵辦違反洗錢防制法、詐欺等案件，查扣「夯車」LEXUS LM休旅車等各式車輛6輛、BMW大型重型機車、勞力士手錶，以及多台電腦主機、螢幕等物品，今天囑託行政執行署台中分署舉辦變價拍賣會，吸引眾多民眾來搶標，包括LEXUS LM休旅車、重機、勞力士錶全拍出，所得共計1123萬8900元。

行政執行署台中分署吳祚延分署長表示，偵查中變價拍賣的目的，在於即時將查扣物品變現，避免因長期存放造成價值減損，並將拍賣所得返還犯罪被害人或繳交國庫，落實剝奪犯罪所得政策。

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台中地檢署檢察長洪家原致詞時則表示，本次變價拍賣活動是配合法務部打擊犯罪及追討犯罪所得政策，由地檢署與行政執行署攜手合作辦理，地檢署會努力偵辦犯罪，查扣不法所得，交給專業的執行署來拍賣，希望透過充分合作，維護公權力。

今天現場有休旅車、重機等物件，吸引許多民眾來喊價，現場喊價聲此起彼落，最後壓軸登場的是「夯車」LEXUS LM休旅車，2024年6月出廠，車齡不到2年，行駛里程數更僅有1萬844多公里，近乎新車，且是中古車市場詢問度最高的「白色」車色，最終以386萬元拍出。

其餘藍黑色BMW大型重機以119萬元拍出、3輛BENZ轎車以509萬元拍出、TOYOTA CAMRY以36萬元拍出、勞力士手錶則以53萬元拍出，加上電腦主機螢幕等，本次拍賣所得共計1123萬8900元。

行政執行署台中分署今天舉辦變價拍賣會，吸引許多買家來喊價。（中檢提供）

行政執行署台中分署今天舉辦變價拍賣會，勞力士手錶以53萬元拍出。（中檢提供）

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