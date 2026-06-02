台中南屯千萬車禍！保時捷猛撞賓士 車頭開花撞爛全毀畫面曝

保時捷車頭爆頭開花，車內安全氣囊爆開，撞擊力道相當大。（民眾提供）

台中市南屯區今天晚間發生保時捷撞賓士車的「千萬車禍」，猛烈撞擊力，造成保時捷車頭爆頭開花，該車為Cayenne S車款，新車售價逾500萬元，賓士是S400豪華房車，市價同樣超過500萬元，兩車總價逾千萬元，後續維修費用恐相當可觀，所幸雙方駕駛僅受輕傷，送醫治療後無生命危險。

警方調查，這輛保時捷休旅車自台74線快速道路下五權西路匝道後進入平面道路，與一輛賓士轎車發生碰撞，撞擊力道強勁，撞擊聲響驚動附近民眾，趕緊出門查看。

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保時捷車頭嚴重變形凹陷，幾乎全毀，引擎蓋掀起，前保桿及零件碎片散落路面，車內安全氣囊全數爆，整輛車幾乎失去原貌；賓士車則在車身及車頭側邊留下明顯撞擊痕跡，兩輛高價名車對撞，也讓不少路過民眾直呼「修車費恐怕相當驚人」。

該車禍發生在晚間將近7點，警消獲報到場調查，保時捷駕駛記姓女子腿部受傷，賓士車紀姓男子則有手腳擦挫傷，兩人意識清楚，經送醫治療後均無大礙，警方隨後對雙方實施酒測，結果均為零，未發現酒後駕車情形。

警方表示，詳細肇事原因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

保時捷碰撞賓士車，車頭嚴重毀損。（民眾提供）

保時捷車頭幾乎全毀。（民眾提供）

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