為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中南屯千萬車禍！保時捷猛撞賓士 車頭開花撞爛全毀畫面曝

    2026/06/02 23:30 記者蔡淑媛／台中報導
    保時捷車頭爆頭開花，車內安全氣囊爆開，撞擊力道相當大。（民眾提供）

    保時捷車頭爆頭開花，車內安全氣囊爆開，撞擊力道相當大。（民眾提供）

    台中市南屯區今天晚間發生保時捷撞賓士車的「千萬車禍」，猛烈撞擊力，造成保時捷車頭爆頭開花，該車為Cayenne S車款，新車售價逾500萬元，賓士是S400豪華房車，市價同樣超過500萬元，兩車總價逾千萬元，後續維修費用恐相當可觀，所幸雙方駕駛僅受輕傷，送醫治療後無生命危險。

    警方調查，這輛保時捷休旅車自台74線快速道路下五權西路匝道後進入平面道路，與一輛賓士轎車發生碰撞，撞擊力道強勁，撞擊聲響驚動附近民眾，趕緊出門查看。

    保時捷車頭嚴重變形凹陷，幾乎全毀，引擎蓋掀起，前保桿及零件碎片散落路面，車內安全氣囊全數爆，整輛車幾乎失去原貌；賓士車則在車身及車頭側邊留下明顯撞擊痕跡，兩輛高價名車對撞，也讓不少路過民眾直呼「修車費恐怕相當驚人」。

    該車禍發生在晚間將近7點，警消獲報到場調查，保時捷駕駛記姓女子腿部受傷，賓士車紀姓男子則有手腳擦挫傷，兩人意識清楚，經送醫治療後均無大礙，警方隨後對雙方實施酒測，結果均為零，未發現酒後駕車情形。

    警方表示，詳細肇事原因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

    保時捷碰撞賓士車，車頭嚴重毀損。（民眾提供）

    保時捷碰撞賓士車，車頭嚴重毀損。（民眾提供）

    保時捷車頭幾乎全毀。（民眾提供）

    保時捷車頭幾乎全毀。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播