6/2 今彩539頭獎開2注！ 800萬獎落彰化、高雄

6月2日開獎的大樂透摃龜，今彩539開出2注。（本報合成）

6月2日開獎的第115000134期今彩539頭獎開出2注，由彰化縣埔心鄉義民村員鹿路二段528號1樓的「名冠彩券行、高雄市苓雅區武廟路65號1樓的「金阿拉彩券行」開出。第115000058期大樂透頭獎則摃龜。

第115000058期大樂透中獎號碼「08、09、16、20、37、49，特別號：02」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共43注中獎，每注可得4萬1393元；肆獎共101注中獎，每注可得1萬1329元；伍獎共1759注中獎，每注可得2000元；陸獎共2989注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬9295注中獎，每注可得400元；普獎共3萬3193注中獎，每注可得400元。

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第115000058期49樂合彩中獎號碼為「08、09、16、20、37、49」。四合開出2注，每注可得20萬元；三合共71注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2390注中獎，每注可得1250元。

第115000134期今彩539中獎號碼為「07、12、22、26、30」。頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共233注中獎，每注可得2萬元；參獎共8022注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7463注中獎，每注可得50元。

第115000134期39樂合彩中獎號碼為「07、12、22、26、30」。四合開出6注，每注可得21萬2500元；三合共454注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4368注中獎，每注可得1125元。

第115000134期3星彩中獎號碼為「767」。壹獎共95注中獎，每注可得5000元。

第115000134期4星彩中獎號碼為「5535」。壹獎共18注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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