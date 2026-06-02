台中七期豪宅虐殺案 警友副站長賠420萬求交保探望阿公、阿嬤

台中前警友副站長劉世惠（中），因凌虐許姓男子致死一審判無期徒刑，今天表示已經以420萬和家屬和解，希望交保回家探望阿公、阿嬤。（資料照）

台中七期豪宅前年爆凌虐致死案，曾任警友副站長的32歲劉世惠因金錢與傳播小姐請款糾紛，夥同劉季昀、石庭彰將助理許姓男子長時間拘禁凌虐致死，甚至錄影取樂手段殘酷，台中地院判劉無期徒刑，目前3人仍在羈押中，因羈押期將屆滿，台中高分院今天開庭，劉世惠希望停押讓他探望阿公、阿嬤，辯護人並表示，已經以420萬和被害人家屬和解，希望能停押，審判長則表示是否延押將再評議。

這起命案發生在2024年10月18日，劉世惠和許姓男子疑因傳播小姐款項以及許男跟他要錢，在台中七期豪宅發生嚴重爭執，劉嫌夥同37歲友人劉季昀、19歲員工石庭彰，叫許男待在陽台、脫掉全身衣物，陸續以鋁製球棒、皮帶、榔頭毆打，還有六角扳手戳刺、尖刀割刺、噴槍型打火機灼燒、以及老虎鉗夾拔牙齒，凌虐兇器高達10種，手段相當兇殘，許男在被凌虐毆打1天後傷重死亡，檢方依凌虐致死起訴。

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台中地院國民法庭今年一月宣判，依三人以上共同攜帶兇器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死罪，判劉世惠無期徒刑、劉季昀13年6月、石庭彰12年，目前3人仍羈押中，因羈押將屆滿，台中高分院今天開庭訊問，出庭檢察官認為仍有羈押必要，建請繼續羈押。

劉世惠則表示，希望停止羈押，讓他能處理外面的事務，並返家照顧家人，劉世惠的辯護人並說，家人已經積極籌錢，以420萬和被害人家屬達成和解，金額不算少，因被判處無期徒刑，未來恐須面臨漫長的刑期，希望能停押，有機會再探望疼他的阿公、阿嬤。

劉季昀也表示希望停押，讓他能到外面治療骨刺的問題，辯護人強調，他有骨刺壓迫神經的問題，但申請核磁共振檢查排到1個月後，認為看守所的醫療資源不足，希望能具保停押，讓他到外面就醫治療；石庭彰也希望停押，能回家陪伴家人。

審判長則表示，是否延押將再評議，本件候核辦。

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