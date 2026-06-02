遭冒名來電、加LINE騙個資 新北工務局急報警阻詐

新北市工務局提醒，工務局、養工處不會主動要求加入私人LINE處理公務、主動致電索取個資，如遇疑似詐騙，應立即撥打165查證。（圖由新北市工務局提供）

詐騙猖獗！新北市工務局近日陸續接獲不明人士假冒工務局長馮兆麟及所屬機關主管的名義，透過電話聯繫並留下LINE帳號，要求加入洽談公務，企圖騙取相關資訊，工務局今天主動向警方報案，馮兆麟呼籲民眾提高警覺，如遇疑似詐騙，應撥打165反詐騙專線通報查證。

工務局表示，有不明人士自稱工務局長致電，探詢其合作廠商執行案件，養工處也接獲廠商反映，有人假冒處長的身分，要求回電，並留下不實LINE帳號，稱有公務事項需要洽談，詐騙集團企圖冒用機關首長名義取得信任，再透過通訊軟體進一步接觸，藉機取得個人資料、聯絡資訊或從事其他詐騙行為。

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馮兆麟第一時間得知後，指示盡速報警，並通報相關廠商，提高警覺，工務局今向新北市警察局完成報案；他提醒，面對日益複雜的詐騙手法，民眾務必提高警覺，切勿任意加入不明LINE帳號或提供個人資料，牢記「多一分查證、少一分風險」的防詐觀念。

工務局提醒，工務局、養工處不會主動要求加入私人LINE處理公務、主動致電索取姓名、電話、出生年月日或銀行帳戶等個資，如遇疑似詐騙情形，請立即撥打165反詐騙專線通報，或向警方求證，以保障自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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