為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    剛因打死人交保！惡男不到數日又毒駕 這次終於被押了

    2026/06/02 20:06 記者劉人瑋／台東報導
    酒、毒駕太多、停車場塞滿，謝嫌毒駕時的機車都排到廚餘桶旁。（記者劉人瑋翻攝）

    酒、毒駕太多、停車場塞滿，謝嫌毒駕時的機車都排到廚餘桶旁。（記者劉人瑋翻攝）

    台東地檢署今（2）日發布新聞稿指出，檢警今日一口氣逮捕2名毒駕累犯，並向法院聲請羈押獲准，展現維護治安與公權力的決心。然而，其中一名遭羈押的謝姓嫌犯，日前才因涉嫌傷害致死罪遭移送，當時檢方聲押、法院裁定交保，不料其步出法庭不到數日便再次毒駕被逮並收押。此一結果引發基層檢警私下議論，直言：「早該押了，以免再出事端。」

    據了解，今日遭逮捕的2名毒駕嫌犯皆有相關前科，其中1人為縣警局所攔獲，另名22歲的謝姓嫌犯，因騎乘機車時車身搖擺不定，被分局巡邏員警攔下後以快篩測出唾液中有毒品反應便帶回警局。法官以其有反覆實施之虞，因此准予羈押2人。

    諷刺的是，由於近期檢警大力整頓交通，警局內已塞滿查扣的酒駕與毒駕車輛，謝嫌的機車最後只能暫放在廚餘桶旁。

    據了解，謝嫌因債務糾紛，持木製球棒將一名林男（32歲）毆打重傷，林男送醫至上週不治，檢警立即將謝嫌帶回偵訊，雖以傷害致死罪嫌移送並聲請羈押，但法官未准，諭其10萬元交保，沒想到隔不到幾天，今天又再重回法庭，卻因毒駕聲押獲准。

    法院目前未對謝嫌傷害致死罪有所回應。法界人士指出，2案構成要件本就不同，但的確「看來現在毒駕比丟了一條命還被重視，雖然兩者皆十分嚴重」。檢警間看法則不一樣，有人認為「既然這次被押了，那就一起偵辦、審理」。但也有基層執法人員私下抱怨：「法院早幹嘛去了？終究要押，還讓他（謝）在外毒駕才進來」、「還好最後還是押起來，否則他在外不知還會惹出什麼事」。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播