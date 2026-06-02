剛因打死人交保！惡男不到數日又毒駕 這次終於被押了

酒、毒駕太多、停車場塞滿，謝嫌毒駕時的機車都排到廚餘桶旁。（記者劉人瑋翻攝）

台東地檢署今（2）日發布新聞稿指出，檢警今日一口氣逮捕2名毒駕累犯，並向法院聲請羈押獲准，展現維護治安與公權力的決心。然而，其中一名遭羈押的謝姓嫌犯，日前才因涉嫌傷害致死罪遭移送，當時檢方聲押、法院裁定交保，不料其步出法庭不到數日便再次毒駕被逮並收押。此一結果引發基層檢警私下議論，直言：「早該押了，以免再出事端。」

據了解，今日遭逮捕的2名毒駕嫌犯皆有相關前科，其中1人為縣警局所攔獲，另名22歲的謝姓嫌犯，因騎乘機車時車身搖擺不定，被分局巡邏員警攔下後以快篩測出唾液中有毒品反應便帶回警局。法官以其有反覆實施之虞，因此准予羈押2人。

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諷刺的是，由於近期檢警大力整頓交通，警局內已塞滿查扣的酒駕與毒駕車輛，謝嫌的機車最後只能暫放在廚餘桶旁。

據了解，謝嫌因債務糾紛，持木製球棒將一名林男（32歲）毆打重傷，林男送醫至上週不治，檢警立即將謝嫌帶回偵訊，雖以傷害致死罪嫌移送並聲請羈押，但法官未准，諭其10萬元交保，沒想到隔不到幾天，今天又再重回法庭，卻因毒駕聲押獲准。

法院目前未對謝嫌傷害致死罪有所回應。法界人士指出，2案構成要件本就不同，但的確「看來現在毒駕比丟了一條命還被重視，雖然兩者皆十分嚴重」。檢警間看法則不一樣，有人認為「既然這次被押了，那就一起偵辦、審理」。但也有基層執法人員私下抱怨：「法院早幹嘛去了？終究要押，還讓他（謝）在外毒駕才進來」、「還好最後還是押起來，否則他在外不知還會惹出什麼事」。

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