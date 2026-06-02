又是毒駕！高雄男無照開車逆向撞市場 車上乘客逃逸

孫男駕駛的紅色休旅車撞擊路旁停放車輛後，又撞入市場商家。（民眾提供）

高雄市三民區金鼎路，今（2日）下午3點多發生休旅車肇事車禍，肇事駕駛孫男（38歲）無照駕駛休旅車從路旁駛出，逆向撞擊1輛小貨車、3輛機車和1輛自行車，又撞進金鼎市場店毀損店家招牌等物，孫男經唾液快篩呈陽性反應，當場被捕。

三民二分局鼎金所指出，孫男開車於金鼎路的慢車道欲切入快車道時，逆向擦撞停放於對向的小貨車、機車和腳踏車共5輛，並撞毀市場店家的招牌等物。警方獲報到場處理時，經對孫男使用唾液毒品快篩試劑進行檢測，結果呈安非他命、依托咪酯毒品陽性反應，當場予以逮捕，並持續溯源追查毒品來源，孫男涉及毒駕依刑法公共危險罪移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押。另車內逃逸之乘客警方亦查緝到案釐清案情。

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警方表示，孫男酒測值為零。初步研判孫男駕駛車輛未注意車前狀況、無照駕駛、不依規定駛入來車道且有毒駕情形，無照駕駛可處3萬6000至6萬元罰鍰，吊扣駕駛執照1至2年，並扣繳汽車牌照。不依規定駛入來車道可處600至1800元罰鍰。毒駕可處3萬至12萬元罰鍰，並均當場移置保管該汽車及吊扣其駕駛執照1至2年。

紅色休旅車從對向慢車道斜切，撞擊市場外的車輛和店家。（民眾提供）

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