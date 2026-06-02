為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女生摸女生也會有事！ 櫃姐碰女同事胸部挨告性騷 判拘役30日

    2026/06/02 18:38 記者蔡清華／高雄報導
    橋頭地院。（資料照）

    橋頭地院。（資料照）

    高雄市1名服飾店櫃姐，與顧客談及女性發育話題，拍打一旁女同事的胸部說「就是小時候沒有吃炸雞才會變這樣！」，讓女同事感受到「性厭惡感」提告性騷，公然侮辱。橋頭地院法官認定性騷擾罪成立，判顏姓櫃姐拘役30日，易科罰金3萬元。可上訴。

    判決指出，顏姓女子與A女為同事，去年5月11日14時45分許，在高雄市一家服飾店櫃臺前，A女與顧客談及女性發育話題，趁A女不及抗拒，徒手拍打、觸摸A女胸部，同時口出「就是小時候沒有吃炸雞才會變這樣」嘲諷告訴人。原告認為被告有嘲諷個人胸部發育情形，涉及公然侮辱。

    顏女警詢及偵查時，均坦承有觸摸告訴人胸部之事實，但否認有何性騷擾之犯行，辯稱：「我沒有性騷擾的犯意，我們平常就習慣這樣打打鬧鬧」，橋頭簡易庭法官認為，被告破壞告訴人所享有關於性、性別等與性有關之寧靜、不受干擾之平和狀態，使告訴人產生身體自主權遭冒犯之性厭惡感，與告訴人達成調解，依性騷擾罪，判顏女拘役30日。個人胸部發育情形，僅需在場之人透過目視觀察即可自行認定，尚不致因被告之品評，即影響他人對告訴人之評價或貶損其人格與名譽。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播