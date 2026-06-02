女生摸女生也會有事！ 櫃姐碰女同事胸部挨告性騷 判拘役30日

橋頭地院。（資料照）

高雄市1名服飾店櫃姐，與顧客談及女性發育話題，拍打一旁女同事的胸部說「就是小時候沒有吃炸雞才會變這樣！」，讓女同事感受到「性厭惡感」提告性騷，公然侮辱。橋頭地院法官認定性騷擾罪成立，判顏姓櫃姐拘役30日，易科罰金3萬元。可上訴。

判決指出，顏姓女子與A女為同事，去年5月11日14時45分許，在高雄市一家服飾店櫃臺前，A女與顧客談及女性發育話題，趁A女不及抗拒，徒手拍打、觸摸A女胸部，同時口出「就是小時候沒有吃炸雞才會變這樣」嘲諷告訴人。原告認為被告有嘲諷個人胸部發育情形，涉及公然侮辱。

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顏女警詢及偵查時，均坦承有觸摸告訴人胸部之事實，但否認有何性騷擾之犯行，辯稱：「我沒有性騷擾的犯意，我們平常就習慣這樣打打鬧鬧」，橋頭簡易庭法官認為，被告破壞告訴人所享有關於性、性別等與性有關之寧靜、不受干擾之平和狀態，使告訴人產生身體自主權遭冒犯之性厭惡感，與告訴人達成調解，依性騷擾罪，判顏女拘役30日。個人胸部發育情形，僅需在場之人透過目視觀察即可自行認定，尚不致因被告之品評，即影響他人對告訴人之評價或貶損其人格與名譽。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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