新北分署辦拍賣會 保時捷MACAN S降價仍無人問津

保時捷MACAN S降價再拍仍乏人問津。（新北分署提供）

法務部行政執行署新北分署6月1日及2日連2日舉辦拍賣會，其中，由新北地檢署囑託拍賣的2萬5383顆泰達幣，以72萬2000元拍定，另有2筆土地分別以95萬元及98萬元拍定，1筆土地由抵押權人聲明以底價525萬元承受。

新北分署指出，昨上午10時先於12樓拍賣室拍賣詐欺犯鍾姓被告的犯罪所得泰達幣25383顆，是由新北檢囑託新北分署變價，經2次喊價，以72萬2000元拍定，平均每顆約28.45元。

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新北分署指出，今日上午10時，在12樓拍賣室拍賣動產，最受矚目者為新北地檢署偵辦詐欺案件，囑託新北分署拍賣所查扣的張姓被告保時捷MACAN S豪車1輛，車齡10年，排氣量2997c.c.，儀錶板顯示里程數為9萬5256公里，屬高性能中型豪華SUV，本次為第2次拍賣，所定底價已低於前次底價，起標價58萬元，卻無人出價，令人意外。

新北分署指出，今天下午3時在同一拍賣室拍賣不動產，其中坐落新北市板橋區僑中段283地號土地（約3.23坪），為新北市板橋區僑中一街102巷5弄10至16號建物坐落的土地及前方部分道路用地，以95萬元（同底價）拍定，每坪約29.4萬元。

新北市五股區五股坑三段1391地號土地（約58.6坪），為五股區民義路2段37之50號、37之48號以及37之99號建物前方的道路用地，以98萬元（同底價）拍定，每坪約1.67萬元。

另新北市五股區五股坑二段483地號土地（約1015坪），為「林口特定區計畫」的「保護區」，無路可達，無人投標，由抵押權人當場聲明以底價525萬元承受，每坪約5172元，抵押權人表示，義務人欠其500餘萬元債務及利息不還，只好聲明承受其土地抵償。

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