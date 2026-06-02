基隆男子毒駕騎車瘋狂衝撞 2勇警手腳擦傷飛撲壓制

基隆市警一分局長温基興（左二）獲知2名警員追捕毒駕騎士受傷後，慰問受傷警員林淨蓮（右二）肯定她的辛勞。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警察局第一分局忠二路派出所2名員警，今天（2日）凌晨5時許，騎警用摩托車巡邏時，發現46歲林姓騎士違規紅燈右轉，遂鳴警笛示意林男停車受檢，林男不僅不停下，反加速逃逸，還騎車衝撞女警的機車，造成追捕他的2名警員手腳受擦挫傷，最終還是被2名警員壓制逮捕，不僅查獲毒駕，還被搜出2顆依托咪酯煙彈。警訊後，將林男依法送辦。

基隆市警一分局忠二路派出所警員蘇郁翔、女警林淨蓮，今天清晨5時騎警用摩托車巡邏至仁愛區南興街時，見1名機車騎士違規紅燈右轉，立即鳴警笛，示意對方停車受檢，該名騎士不僅不停車，反加速逃逸。

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2名警員騎在後緊追10餘公尺，該名騎士入死巷後折返，竟衝撞女警林淨蓮的機車，害女警摔車，女警不顧手腳多處擦挫傷，與蘇員合力將對方壓制在地。隨後查出騎士為46歲林姓男子，從他身上查獲含有煙彈的電子煙主機1支，並在機車置物箱起獲毒煙彈1顆。

警員對林男進行唾液毒品快篩，呈吸毒陽性反應；警訊後，將林男依涉犯公共危險、毒品危害防制條例及妨害公務等罪移送基隆地檢署偵辦，建請檢察官向法院聲請羈押。

分局長温基興獲知2名警員受傷後，第一時間慰問受傷警員，肯定同仁無懼危險、積極查緝不法的辛勞。温分局長強調，針對毒駕行為，警方全面配備唾液毒品快篩試劑，能在攔檢中即時辨識毒駕，提升執法效能，未來也將全力配合政府推動「毒駕預防性羈押」、「毒駕同車乘客連坐罰」等防制作為，呼籲毒蟲切勿心存僥倖，挑戰警方維護用路人安全的決心。

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基隆市警一分局長温基興（左二）獲知2名警員追捕毒駕騎士受傷後，慰問受傷警員蘇郁翔（右二）肯定他的辛勞。（記者林嘉東翻攝）

林姓騎士紅燈違規右轉，拒絕停車受檢，還衝撞女警機車，害女警摔車受傷，最後仍被壓制送辦。（記者林嘉東翻攝）

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