隨機持銼刀殺傷2路人 台南足療店男員工續羈押3個月

涉持修腳皮銼刀隨機刺殺兩名陌生路人成傷的29歲陳姓足療店員工（戴安全帽者），2日下午被台南地院裁定續收押3個月。（資料照，記者王俊忠攝）

今年2月3日晚間8點許，台南南區1家足療店陳姓男員工行經市警六分局金華派出所前路口時，突然持修腳皮的銼刀接連刺殺也要過路口的50多歲李姓男子與20多歲葉姓女子，李男腹部穿刺傷、大出血；葉女背部刺傷，兩人都被送醫急救挽回性命。檢方依殺人未遂罪嫌起訴收押中的陳男；今天下午，台南地院裁定繼續收押他3個月。

台南地檢署起訴29歲的陳姓男凶嫌後，於今天將陳嫌移審台南地院。

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台南地院法官表示，經訊問陳嫌與參酌案卷事證，可認陳嫌犯殺人未遂與傷害罪嫌重大，審酌被告隨機持刀對兩名陌生路人的胸腹部、背部行兇，又追殺其中的李姓男子到派出所，使李男身受重創，直到員警出面壓制為止。陳嫌還對員警說「我要殺人」；他還曾稱以為是警察就攻擊，是無視司法、反覆展現暴力之徒。

法官並說，陳嫌供稱其居無定所，基於趨吉避凶、脫免刑責的人性，有相當理由足認被告有刑事訴訟法的羈押原因；審酌追訴上述各罪的公益及社會治安之維護、與被告人身自由及防禦權受限制的程度後，認為對被告有羈押的必要，因此從6月2日起繼續收押陳嫌3個月，這部分得抗告。

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