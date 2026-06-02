名醫陳堯俐仲介赴中換肝醫師執照被廢除 醫事司說話了

換肝名醫陳堯俐仲介病患到中國換肝、換腎被判刑，衛福部廢止醫師執照。（翻攝自中山附醫官網）

醫師陳堯俐因仲介9名患者至中國進行器官移植，並從中獲利1466萬元，遭法院判刑確定，衛福部醫事司副司長劉玉菁說，衛福部已經在5月27日將廢止醫師證書裁處書寄給陳堯俐，未來陳堯俐不可能再透過任何管道取得醫師證書或從事任何醫療臨床工作，唯一的變數是陳堯俐本人提起行政救濟。

陳堯俐因醫學交流結識中國「青島大學附設醫院」器官移植中心與「中南大學湘雅三醫院」器官移植中心的醫師，另因藥物推廣結識生物科技公司負責人黃孟鈞與其妻子楊岱霖，後陳堯俐居中介紹前述數人認識；林芳蘭原為護理師，自2006年間起從事兩岸器官移植服務，後因返台從事醫療業務而結識陳堯俐。

請繼續往下閱讀...

據去年7月24日的判決書指出，陳堯俐多次與黃孟鈞、楊岱霖共同仲介國人前往「青島大學附設醫院」，與林芳蘭共同仲介國人前往中國「中南大學湘雅三醫院」進行肝臟與腎臟移植，並從中收取仲介費用，其中也包括肝臟及腎臟的購買費用。

判決書載明，陳堯俐等人行為顯違反「人體器官移植條例」等規範，且判陳堯俐有期徒刑2年，緩刑5年，向公庫支付新台幣500萬元，並沒收犯罪所得新台幣1466萬元。

不過，陳堯俐就緩刑部分提起上訴，答辯時雖承認「做錯事」，但仍主張自己「以病人的安全而非以營利為目的」，法院則強調，本案中結合醫師、護理人員、仲介，是出於私利的組織集團化犯罪，也是非法的海外器官利用，是否值得原諒，原審緩刑條件是否過輕，值得合議庭多加考量。

對於陳堯俐相關犯行，外傳彰化縣政府召開醫療懲戒委員會後仍輕輕縱放，僅處停業6個月，衛福部長石崇良今早則發下重話，直言陳堯俐嚴重違反醫學倫理，將廢止其醫師證書。此舉也使陳堯俐成為國內首例因非法器官仲介遭廢照的醫師。

劉玉菁則指出，彰化縣醫懲會的停業處分是依循「醫師法」中「執行業務違背醫學倫理」相關規範，衛福部則是依據「人體器官移植條例」第16條，兩項處分是各別分頭執行，並無時間先後。

此外，劉玉菁說，依據法規，只有中央可以執行廢止醫師證書的處分，衛福部也已經在5月27日將裁處書寄給陳堯俐，即使縣市醫懲會做出廢止醫師證書的處分，也必須報請中央執行，且遭廢止醫師證書後，陳堯俐不可能再取得醫師證書，也不能重新參加醫師國考，唯一的變數是受處分人提起救濟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法