「中州科大」烏干達生血汗黑工案 台僑二審逆轉無罪原因曝

「中州科大」烏干達生黑工案上訴二審今天宣判，原判決撤銷，柴鈁武改判3年6月、藍素鈴4年、台僑林政良無罪、人力仲介業者陳國良改判1年6月。（資料照）

彰化縣中州科技大學2019年招收烏干達外籍生來台就學，卻讓外籍生淪為血汗學工，中州科大前學務長柴鈁武、前推廣中心主任藍素鈴、烏干達台僑林政良等人一審依人口販運防制法之詐術勞動剝削罪判處5年6月不等刑期，上訴二審後今天宣判，原判決撤銷，柴男改判3年6月、藍女4年、林政良無罪；人力仲介陳國良改判1年6月，除陳男部分確定，其餘3人仍可上訴。

中州科大因少子化招生人數銳減，透過林姓台僑引進烏干達學生，原預計招收139名，但因簽證無法過關，只來了16名，因學生一來就背負10萬多元債務，又必須在台灣生活，只能被迫超時或在夜間血汗工作還債，直到其中一名學生從工作處逃跑，並向媒體投訴，全案才爆開。

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全案上訴二審，台中高分院審理時，柴男、藍女和陳男都否認犯罪，但法官認為柴男、藍女、陳男隱匿重要資訊，故意編織美夢，使烏干達留學生陷於錯誤，並被強迫勞動，從事與報酬顯不相當的工作，且此案烏干達留學生人數甚多、違法超時工作期間甚久，不法情節嚴重，並影響我國在國際間的名聲。

台中高分院今天審結宣判，考量柴男雖是主要謀劃者，但在學生抵台後，只介紹前往一家公司工作，就未再介紹工作，且未從中獲利，因此改判3年6月。

至於藍女則是重要共犯，除參與對學生施予詐術，且積極介紹前往多家公司工作，並為牟取利益，再與仲介業者陳男合作，任由留學生超時工作，並各自從中抽取行政費用、高額差額，情節嚴重，改判藍女4年、陳男1年6月。審酌量處刑度，已充分評價其犯行，均不予併科罰金。

至於烏干達台僑林俊良逆轉獲判無罪，台中高分院表示，相關證據無法證明對於校方隱匿的重要資訊，林男事前就知道且參與，烏干達留學生來台後工作的場所，都不是林男所介紹，也無積極證據可證明林男事先知道安排學生在台工作，因此無法證明有違反人口販運防制法等犯行。

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