離譜！老爸、繼母欠債 竟推身障女兒賣淫抵債

新北地檢署。（資料照）

男子阿強及其老婆阿美，因缺錢竟涉嫌把有身心障礙的女兒小玉（均為化名）推下「火坑」，讓她跟2名男債主性交易，以抵償欠債；新北地檢署依違反「人口販運防制法」意圖營利，利用他人不能、不知或難以求助處境，使人從事有對價性交罪及刑法妨害風化罪嫌，起訴阿強及阿美，2名與小玉性交易的男子則被依強制性交罪嫌起訴。

檢警調查，被害者具第一類身心障礙證明，而她的親生父親阿強及繼母阿美，因為亟需用錢而向朋友借錢，怎料，2人竟利用小玉沒有謀生能力，經濟來源依靠2人，且辨識能力與智識能力較一般人低下，不能且難以求助處境，於2023年7月至去年2月間，分別逼迫小玉與鄭姓債主、陳姓債主性交易各1次以抵債。

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偵辦時，阿強及阿美均否認犯行，陳男也否認並辯稱阿強曾向他借錢，就載小玉到他家過夜，他跟小玉說她自己是成年人，做什麼事可以自己作主，小玉回說她知道，才會跟她發生性行為，但又說：「我不知道這樣也是強制性交，我現在知道是我的錯，燈關著我也不知道小玉要不要」，鄭男則坦承違反小玉意願強行發生性行為。

被害者則指證父母曾向鄭、陳借錢，她當時去鄭男住處時不知道要做什麼，進入屋內就遭到性侵，當時她有推開鄭男說：「不要」，這件事發生後，她就聽到繼母拜託鄭男處理債務問題；她並指證，父母知道她去陳男住處會發生什麼事，繼母還跟她說：「去那邊過夜才能借錢給你爸爸跟我」。

檢方並綜合被害者弟弟等人證詞、陳男手持一捆千元鈔票與被害者的合照等證據，依「意圖營利，利用他人不能、不知或難以求助處境，使人從事有對價性交罪」及刑法「意圖使女子與他人性交而容留、媒介以營利」罪嫌起訴阿強與阿美；鄭、陳則涉強制性交罪嫌。

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