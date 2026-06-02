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    首頁 > 社會

    涉性侵、強盜女高中生未遂 台南預謀色狼再收押3個月

    2026/06/02 16:24 記者王俊忠／台南報導
    42歲蔡姓男子（右）涉性侵、強盜女高中生未遂，台南地院裁定繼續收押他3個月。（資料照，民眾提供）

    42歲蔡姓男子（右）涉性侵、強盜女高中生未遂，台南地院裁定繼續收押他3個月。（資料照，民眾提供）

    今年4月22日下午近6點許，在台南市永康區忠孝路36巷人行道，涉欲強盜、性侵1名17歲女高中生未遂的42歲蔡姓男子。經台南地檢署起訴、移審台南地院，今天下午南院法官訊問後指蔡男有逃亡與反覆再犯之虞，裁定從今天起繼續收押3個月。

    台南地院行政庭長楊書琴說明，法官訊問調查指蔡男（台南東區人）涉嫌成年人性侵少女未遂、強盜未遂等罪名，犯罪嫌疑重大；蔡所犯的成年人對少女強盜未遂罪屬於重罪，他並自承在犯案前、後有變裝，以躲避追查，顯見有相當理由認定有逃亡之虞。

    此外，蔡男在事前有縝密準備與計畫，非單純臨時起意犯下此案，足認蔡男有反覆再做性侵、強盜犯罪之虞，這有羈押的原因；審酌被告所犯強制性交、強盜案對社會治安危害甚深，考量國家司法權的有效行使、社會秩序及公共利益之維護、被告人身自由及防禦權受限制的程度，認為其他侵害較小的手段不足以替代羈押，而有羈押的必要，因此從6月2日起羈押3個月，此案得准抗告。

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