F級AV女優來台涉賣淫被逮！ 「疑似凱莉包」曝光瞬間成焦點

警方查獲某日本AV女優來台賣淫。（記者王冠仁翻攝）

日本F級AV女優日前遭警方查獲涉嫌來台賣淫，案件曝光後，除涉案過程引發討論，查緝畫面中的穿搭也意外成為焦點。照片中涉案AV女優手拎一只米白色皮革手袋，外型疑似凱莉包，若畫面中該名女子手上拿的確為正貨，光是一只包就足以顯示身價不菲，不過從警方畫面實在無法確認真偽，也不排除只是外型相似款或贗品。

警方日前證實，台北市警局士林分局去年11月執行淨城掃黃勤務時，根據線報前往天母一帶旅館外埋伏，查獲一名日本籍女子涉嫌與男客進行性交易，另循線逮捕負責接送的連姓馬伕。隨查緝畫面曝光，女子手上的精品包也被眼尖網友注意到，影片中可見她拎著一只米白色皮革手袋，包身線條方正、上方單把手設計明顯，疑似精品愛馬仕經典凱莉包。凱莉包向來是精品圈極具指標性的「身價包」，即使僅為一般皮革款式，入手門檻也相當驚人。

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愛馬仕凱莉包之所以被稱之為身價的象徵，關鍵不只在售價，更在於稀有度與購得的難度。價格帶若以最基本的一般皮革版本來看，目前市面常見尺寸包括Mini Kelly20、Kelly25、Kelly28、Kelly32與Kelly35多種，其中Mini Kelly20因尺寸迷你、話題性高，公開零售價約落在新台幣29萬至36萬元區間，最大款的Kelly35則約新台幣42萬至44萬元起。上述價格依美國、歐洲公開零售價換算，實際台灣門市價格會依皮革、縫法、五金與年度調整價格，若是珍稀材質則因為更難入手，價格往往能破百萬。

讓凱莉包成為身分象徵的還在於它並非有錢就能擁有。愛馬仕熱門包款長期以來存在高度供需落差，消費者往往需要透過長期消費紀錄、品牌關係與「配貨」機制，才有機會入手理想尺寸與顏色。

凱莉包原名Sac à dépêches，因摩納哥王妃葛麗絲凱莉（Grace Kelly）在1950年代被拍到以該包遮掩孕肚而聲名大噪，愛馬仕後來在1977年正式將包款命名為Kelly，同樣的名稱也延伸至配件、珠寶系列中。

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