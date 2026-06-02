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    公親變事主！接名門遺產案涉偽造文書 律師劉韋廷懲戒停止執行職務2月

    2026/06/02 16:03 記者楊心慧／台北報導
    律師懲戒委員會認定劉韋廷違反律師倫理規範，決議停止執行職務2月。（取自劉韋廷臉書）

    律師懲戒委員會認定劉韋廷違反律師倫理規範，決議停止執行職務2月。（取自劉韋廷臉書）

    律師劉韋廷12年前承辦洪火鐲家族「世都大樓」產權爭議案時，涉嫌以內容不實的股東臨時會議事錄辦理公司變更登記，遭依行使業務上登載不實文書罪起訴。案件歷經多年審理，最高法院去年駁回上訴，判決劉有罪定讞。律師懲戒委員會認定劉違反律師倫理規範，決議停止執行職務2月。

    劉韋廷2014年受託處理洪火鐲家族遺產糾紛，代表部分繼承人召開股東臨時會，並據此向台北市商業處申請變更登記，遭控不法行使股東權利犯偽造文書罪。

    劉韋廷一、二審被判5月得易科罰金，最高法院撤銷判決，但更一審改判劉無罪。檢方不服判決，提起上訴。

    高院認為，劉身為律師，明知股權行使須經全體共有人同意，卻在部分繼承人明確反對下仍執意辦理，不符專業執業應有標準，構成犯罪，處拘役50日、緩刑2年，並須提供160小時義務勞務。

    最高法院去年認定原判決並無違誤，維持有罪判決確定。

    律師懲戒委員會認定，劉韋廷明知部分繼承人反對行使股東權利，仍以不實文件辦理變更登記，違反律師倫理規範，決議停止執行律師職務2個月；其受雇律師王奕仁則遭記申誡處分。

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