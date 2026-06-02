技能競賽餐點34人食物中毒 便當店負責人判刑確定

新北市汐止區正福隆便當白雲市場創始店林姓負責人，2020年間承辦「第50屆全國技能競賽」活動餐點，提供75份便當給師生及工作人員食用，事後有34人陸續出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀。（示意圖）

新北市汐止區正福隆便當白雲市場創始店林姓負責人，2020年間承辦「第50屆全國技能競賽」活動餐點，提供75份便當給師生及工作人員食用，事後有34人陸續出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，一審士林地院依過失犯違反食品衛生管理規定致危害人體健康罪，判林姓負責人4月得易科罰金。案經上訴，高等法院駁回上訴，全案定讞。

正福隆便當白雲市場創始店2020年9月20日製作75份便當，沒想到師生卻開始不舒服，經就醫檢驗發現糞便呈沙門氏桿菌陽性反應，被診斷為急性腸胃炎、大腸炎等食物中毒症狀，醫院隨即通報，新北市衛生局隨即抽查。

請繼續往下閱讀...

檢方調查後依違反食品安全衛生管理法等罪嫌起訴林男。林男辯稱便當食材均於當天採購製作，且另有逾百份相同菜色便當對外販售，未接獲消費者反映不適，認為無法證明便當是感染源。

不過士林地院認定，34名患者發病情形與食用便當具高度關聯性，且衛生局稽查時發現多項衛生缺失，足認林男未盡食品安全管理責任，導致多人食物中毒。一審依過失違反食品衛生管理規定致危害人體健康罪，判處4月徒刑，得易科罰金。

士林地院審酌，林男已與多數被害人達成和解，並積極彌補損害，因此量處前述刑度。案件經檢方及林男提起上訴，高院認定原判決並無違誤，駁回上訴，全案定讞

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法