桃園檢警查毒駕 1週內收押14人

桃園檢警嚴查毒駕，檢方1週內向法院聲押19人，其中有14人裁准。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

近期毒駕事件頻傳，甚至造成死傷憾事，桃園地檢署內勤檢察官陳肯昨（1）日偵辦桃園市警察局刑事警察大隊及各警分局移送涉嫌毒駕案件共10人，訊問後向法院聲請預防性羈押，其中8人經法院裁定羈押，統計自5月26日至6月1日，桃檢總計向法院聲押毒駕案共19人，其中共有14人裁准。

桃檢表示，檢察官訊問後認為昨日被依毒駕移送的10人，均經警實施唾液快篩測試，分別呈現依托咪酯、海洛因、安非他命等毒品陽性反應，並扣有電子煙、依托咪酯煙彈及安非他命等毒品，且考量10人施用毒品後仍駕車上路，並有違規或發生車禍情事，已危及大眾用路安全，涉犯刑法第185條之3第1項第3款、第4款之施用毒品駕駛動力交通工具罪嫌，犯罪嫌疑重大，並參酌施用毒品情形及駕駛車輛頻率，有反覆實行同一犯罪之虞，向法院聲請預防性羈押，其中被告8人經法院裁定羈押。

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桃檢表示，自高檢署於5月26日函令各地方檢察署對於毒駕案件應積極聲請預防性羈押，桃檢即刻請檢察官偵辦毒駕案件，應審酌被告施用毒品情形及駕駛行為等情事，認定有反覆施行犯罪之虞者，應依刑事訴訟法第101條之1修正後規定聲請羈押，統計自5月26日至6月1日止，1週內已向法院聲請羈押毒駕案件共19人，其中有14人裁准。

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桃園檢警嚴查毒駕，檢方1週內向法院聲押19人，其中有14人裁准。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

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