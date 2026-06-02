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    彰警破門攻堅查獲3千包毒品咖啡包 男女朋友逃頂樓遭逮

    2026/06/02 15:21 記者湯世名／彰化報導
    彰警破門攻堅查獲3千包毒品咖啡包。（記者湯世名攝）

    彰警破門攻堅查獲3千包毒品咖啡包。（記者湯世名攝）

    彰化警分局今天（2日）宣布破獲毒品咖啡包分裝場，幹員荷槍實彈在桃園地區破門攻堅一處毒品咖啡包分裝場，正在分裝的一對男女朋友拔腿逃到屋頂躲藏，員警追至頂樓將2人揪出，現場起出3千包毒品咖啡包，內容物有第三級毒品卡西酮、K他命，還與百香果、草莓與鳳梨等水果粉混和，依口味販售給不特定人士，全案擴大偵辦中。

    彰化警分局指出，他們接獲情資許男、吳女2名男女朋友，去年底開始在桃園地區租屋做毒品咖啡包分裝場，賣給不特定人士牟利；日前警方見時機成熟，大批員警荷槍實彈出擊，在租屋處外展開破門攻堅，在屋內的許男、吳女見狀拔腿狂奔至頂樓試圖躲藏，員警隨後趕赴頂樓，將藏匿的2人揪出。

    警方在屋內起出3千包毒品咖啡包，數量相當龐大，總重量達11公斤，另起出封口機、打包機等包裝工具一批；警方指出，2人將毒品咖啡包以每包500元代價賣給不特定人士，危害人體健康甚鉅，一旦流入校園後果不堪設想；全案再偵訊後依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，許男遭法院裁定羈押，吳女交保，警方並深入追查2人上游毒品來源。

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    彰警破門攻堅，2名男女朋友逃到頂樓被員警揪出。（警方提供）

    彰警破門攻堅，2名男女朋友逃到頂樓被員警揪出。（警方提供）

    彰化警分局偵查隊長蕭登元說明破獲毒品分裝場經過。（記者湯世名攝）

    彰化警分局偵查隊長蕭登元說明破獲毒品分裝場經過。（記者湯世名攝）

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