花蓮騎士超車未減速 撞飛行人老夫妻釀1死1傷

花蓮市中原路上日前發生一起行人遭撞飛的意外，一對80歲上下的老夫妻傍晚散步正準備過馬路，遭39歲李姓男騎士騎機車撞飛。（民眾提供）

花蓮市中原路上日前發生一起行人遭撞飛的意外，一對80歲上下的老夫妻傍晚散步正準備過馬路，遭39歲李姓男騎士騎機車沿中原路超車時，竟跨越雙黃線、且行經路口時完全未減速，當場把走在黃網格上的老夫妻撞飛。由於撞擊力道猛烈，兩老倒地後頭部遭受重創，81歲丈夫送醫搶救昨天宣告不治，76歲妻子顱內出血仍命危待援。

花蓮警分局調查，39歲李姓男子上月31日下午5點37分左右，騎乘普通重機車沿花蓮市中原路西往東方向直行。當時適逢傍晚散步時間，年約81歲的洪姓老翁與76歲妻子陳姓老婦人，兩人正相互扶持，沿著中原路533巷由南往北準備穿越中原路，不料就在兩人剛踏上路口的黃網格區域時，遭機車高速撞上。

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根據現場監視器畫面顯示，李姓騎士當時為了超車，機車先是涉嫌違規跨越雙黃線逆向超車，且行經無號誌路口時絲毫沒有減速，直接高速攔腰撞上正在過馬路的洪姓老夫妻。伴隨猛烈撞擊聲，兩老被當場撞飛，重摔在柏油路面上，頭部大量失血，李男自己也連人帶車慘摔、手腳挫傷。

警消接獲報案火速趕往現場救援，發現倒臥血泊中的洪姓老翁已失去意識、當場沒了呼吸心跳，救護人員急忙施作CPR後送往醫院搶救，無奈因傷勢過重，於昨天上午宣告不治。妻子陳姓老婦人送醫時同樣呈現命危（OHCA）狀態，經醫院全力搶救，雖暫時救回一命，但因顱內出血嚴重、持續昏迷，目前仍在加護病房與死神搏鬥。

李姓騎士供稱，當時因為正在超車，一時沒有注意到前方有行人正在過馬路。警方事後對三方實施抽血及酒測，確認均無飲酒落實酒測值為零。警方現場檢視畫面後，針對李姓騎士行經路口未減速、未注意車前狀況、違規跨越雙黃線等行為依法開單告發。全案訊後初步認定肇因為未禮讓行人及未注意車前狀況，將依過失致死罪嫌將李男函送花蓮地檢署偵辦。

花蓮市中原路上日前發生一起行人遭撞飛的意外，圖為案發現場。（民眾提供）

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