阿里山林鐵新款列車「森里號」試運轉出軌 314名乘客受影響

阿里山林鐵新款列車「森里號」機關車今天進行試運轉作業時出軌。（林鐵及文資處提供）

阿里山林鐵新款列車「森里號」今天進行試運轉作業，機關車上午10點17分於本線43.1公里處水社寮路段出軌，所幸無人員受傷，因路線中斷，共計取消上、下山4班次「阿里山號」定期列車，影響乘客314人，均可於1年內全額退費。

林鐵處及文資處表示，獲報「森里號」機關車出軌，立即派員前往現場復軌，中午12點22分完成車輛復軌及測試；其中嘉義車站9點開往十字路車站列車，原車從梨園寮車站退回嘉義車站，乘客共102人；10點開往阿里山車站的列車，將由遊覽車從竹崎車站接駁乘客75人至阿里山車站；11點50分從阿里山車站開往嘉義車站的列車，由遊覽車接駁乘客67人至嘉義車站。

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林鐵及文資處表示，對於影響乘客行程表達歉意，將即暫停「森里號」試運轉作業，並督責廠商確實檢討查明機關車出軌原因，研提改善對策，以維行車安全。

森里號機關車出軌情形。（林鐵及文資處提供）

因出軌事件，影響乘客314人。（林鐵及文資處提供）

森里號機關車在水社寮路段出軌。（林鐵及文資處提供）

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