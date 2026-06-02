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    首頁 > 社會

    UBER運將龜速尬問「私密問題」 警籲出面申訴

    2026/06/02 15:08 記者王捷／台南報導
    民眾指控UBER司機拖延車程，還逼問「幾歲破處」涉嫌言語性騷擾。轄區四分局表示目前未獲報案，呼籲乘客若遇此狀況應冷靜錄音蒐證並立即報警，示意圖。（資料照）

    民眾指控UBER司機拖延車程，還逼問「幾歲破處」涉嫌言語性騷擾。轄區四分局表示目前未獲報案，呼籲乘客若遇此狀況應冷靜錄音蒐證並立即報警，示意圖。（資料照）

    搭UBER竟被司機騷擾提問「幾歲破處」？民眾指控，女性朋友搭車時遭郭姓司機逼問私密問題，當事人上網揭露郭男刻意拖延車程並騷擾。南市四分局指出，目前尚未接獲報案，呼籲受害者冷靜蒐證並報警。

    ​民眾貼文指控，女性朋友早晨透過UBER平台叫車，原定前往台南火車站。上車後，當事人向郭男表達時間緊迫。然而，郭男回覆時間來不及，並在行車時保持緩慢車速。當事人眼見無法順利趕上火車，為避免耽誤行程，最終只好將目的地臨時更改為台南高鐵站。

    ​在前往台南高鐵站的途中，郭男不斷向當事人攀談，話題逐漸偏離客套問候。發文者表示，郭男在車廂內持續追問當事人「幾歲破處」等極度私密的個人問題。這類探詢隱私的言語，在密閉空間內造成當事人極大的心理壓力與不適。發文者為此在網路上公開郭男身分，提醒台南民眾搭車時務必提高警覺。

    ​針對網路延燒的騷擾事件，轄區四分局主動出面說明。警方表示，目前尚未接獲當事人正式報案。警方強調，言語探詢他人隱私，恐觸犯性騷擾防治法。四分局呼籲，民眾若面臨類似困境，務必保持冷靜，可視情況直接拒絕不當對話，或要求提前下車確保自身安全。

    ​警方提醒，若認定駕駛行為涉嫌性騷擾或不法情事，應暗中記錄車牌號碼及駕駛特徵。同時，盡量保留對話紀錄或錄影音存證，並向警察機關申訴。透過警方依法查處，不僅能保障民眾個人權益，更能促使平台落實司機管理機制，共同建立安全且友善的社會運輸環境。

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